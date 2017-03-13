В Кукморе состоялось выездное заседание Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку

В районном Совете Кукморского района прошло заседание Комитета по законности и правопорядку с участием депутатов Государственного Совета Республики Татарстан.
На заседании приняли участие председатели профильных комиссий Арского, Атнинского, Балтасинского, Высогорского, Мамадышского, Тюлячинского и Сабинского районных советов, также присутствовали кандидаты на должности мировых судей Республики Татарстан. В рамках выездного заседания была проведена обзорная экскурсия в многопрофильный лицей и Ледовый дворец “Олимп”.