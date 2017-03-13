В спорткомплексе «Зилант» прошел открытый турнир по баскетболу на Кубок «Урал» среди юношей 1999-2001 годов рождения. В турнире приняли участие 7 команд: Арск, Малмыж, Пестрецы-1, Пестрецы-2, Вятские Поляны, Кукмор-1, Кукмор-2. Кубок и золотые медали завоевала команда Арск, серебряным призером соревнований стала команда Кукмор-1, бронзовый призер – Пестрецы-1.
В Кукморе прошел открытый турнир по баскетболу на Кубок «Урал»
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru
В Республике
Путин вместе с Леоновым и Терешковой посмотрел фильм «Время первых»
Фильм «Время первых» режиссера Дмитрия Киселева рассказывает о подготовке и осуществлении первого в истории выхода человека в открытый космос.
08:37 12.04.2017
Фильм «Время первых» режиссера Дмитрия Киселева рассказывает о подготовке и осуществлении первого в истории выхода человека в открытый космос.
08:37 12.04.2017
На «Золотой маске» будет представлен спектакль «Сак-сок»
Сегодня в Москве экспертам покажут постановку Ильгиза Зайниева для Челнинского театра кукол.
08:34 12.04.2017
Сегодня в Москве экспертам покажут постановку Ильгиза Зайниева для Челнинского театра кукол.
08:34 12.04.2017
Терешкова назвала День космонавтики днем триумфа науки
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов.
08:21 12.04.2017
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов.
08:21 12.04.2017
В Казани открывается выставка «Биляр – великий город»
На выставке представлены экспонаты, отражающие высокоразвитую, самобытную материальную и духовную культуру древнего города Биляр.
08:11 12.04.2017
На выставке представлены экспонаты, отражающие высокоразвитую, самобытную материальную и духовную культуру древнего города Биляр.
08:11 12.04.2017
Сотрудники «Казанских электрических сетей» проверили недобросовестных потребителей электроэнергии
В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.
09:00 12.04.2017
В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.
09:00 12.04.2017
Ведущие бизнес практики «прокачали» команды топ-менеджмента Татарстана знаниями о мировых трендах
150 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных профессионалов.
11:37 10.04.2017
150 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных профессионалов.
11:37 10.04.2017
В Центре магистратуры Института управления, экономики и финансов КФУ пройдет День открытых дверей
Мероприятие состоится 15 апреля в 10.00 по адресу: Казань, ул. Бутлерова, 4.
11:03 10.04.2017
Мероприятие состоится 15 апреля в 10.00 по адресу: Казань, ул. Бутлерова, 4.
11:03 10.04.2017
Си Цзиньпин выступил за урегулирование ситуации в Сирии политическим путем
«Мы выступаем за политический путь урегулирования и мирные переговоры в сирийском вопросе», – сказал Си Цзиньпин.
08:05 12.04.2017
«Мы выступаем за политический путь урегулирования и мирные переговоры в сирийском вопросе», – сказал Си Цзиньпин.
08:05 12.04.2017
Путин заявил об отсутствии доказательств применения химоружия сирийскими войсками
«И, несмотря на это явное нарушение международного права, все согласны, принимают и начинают кивать и поддерживать», – отметил российский лидер.
07:39 12.04.2017
«И, несмотря на это явное нарушение международного права, все согласны, принимают и начинают кивать и поддерживать», – отметил российский лидер.
07:39 12.04.2017
Путин прокомментировал решение Назарбаева лишать гражданства террористов
Нурсултан Назарбаев принял решение лишать гражданства казахстанцев за членство в «Исламском государстве» (запрещена в России).
07:19 12.04.2017
Нурсултан Назарбаев принял решение лишать гражданства казахстанцев за членство в «Исламском государстве» (запрещена в России).
07:19 12.04.2017
Минобороны: Озвученные в США показатели эффективности удара в Сирии сделаны не для профессионалов
Цели американских крылатых ракет располагались на узком пятачке изученного военного аэродрома и представляли собой крупные постройки.
07:00 12.04.2017
Цели американских крылатых ракет располагались на узком пятачке изученного военного аэродрома и представляли собой крупные постройки.
07:00 12.04.2017
Стеклянная прогулочная дорожка над ущельем в Китае претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса
Дорожку выложили на высоте 200 метров, она может выдержать одновременно до 80 человек.
06:38 12.04.2017
Дорожку выложили на высоте 200 метров, она может выдержать одновременно до 80 человек.
06:38 12.04.2017
Демократы потребовали у Трампа «отмежеваться» от заявления пресс-секретаря Белого дома
Шон Спайсер во время брифинга для журналистов сказал, что даже Гитлер не опускался до такой низости, как использование химоружия.
06:30 12.04.2017
Шон Спайсер во время брифинга для журналистов сказал, что даже Гитлер не опускался до такой низости, как использование химоружия.
06:30 12.04.2017
Трамп опроверг расширение участия США в военном конфликте в Сирии
«Мы не пойдем в Сирию», – отметил американский лидер.
06:14 12.04.2017
«Мы не пойдем в Сирию», – отметил американский лидер.
06:14 12.04.2017
Челнинские медики придут домой к ветеранам
Углубленный медицинский осмотр ветеранов начнется с 20 апреля.
06:07 12.04.2017
Углубленный медицинский осмотр ветеранов начнется с 20 апреля.
06:07 12.04.2017
В Казани завершил свою работу форум Breakpoint
Более 400 молодых инженеров и студентов технических вузов России получили оценку асов отрасли.
21:26 11.04.2017
Более 400 молодых инженеров и студентов технических вузов России получили оценку асов отрасли.
21:26 11.04.2017
Около 90 процентов татарстанцев волнует проблема бытового мусора
Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ подвел итоги масштабного опроса населения республики.
21:09 11.04.2017
Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ подвел итоги масштабного опроса населения республики.
21:09 11.04.2017
«Динамо-Казань» обыграло «Юнет Ямамай» в первом матче финала Кубка ЕКВ
Игра, прошедшая в казанском Центре волейбола «Санкт-Петербург», завершилась победой хозяев площадки в четырех партиях.
21:08 11.04.2017
Игра, прошедшая в казанском Центре волейбола «Санкт-Петербург», завершилась победой хозяев площадки в четырех партиях.
21:08 11.04.2017
Консерваторский фестиваль SALVE MUSICA! посетил Казань
Концерты нового проекта музыкальной школы при консерватории им.Назиба Жиганова проходят в Йошкар-Оле, Набережных Челнах и Зеленодольске.
20:58 11.04.2017
Концерты нового проекта музыкальной школы при консерватории им.Назиба Жиганова проходят в Йошкар-Оле, Набережных Челнах и Зеленодольске.
20:58 11.04.2017
Меня пугает главенствующая роль режиссеров в театре – Мансур Гилязов
Необходимо поднимать авторитет драматургов, заявил драматург Мансур Гилязов.
20:54 11.04.2017
Необходимо поднимать авторитет драматургов, заявил драматург Мансур Гилязов.
20:54 11.04.2017
В Москве почтили память Мусы Джалиля
В ежегодной церемонии в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей приняла участие Чулпан Залилова.
20:35 11.04.2017
В ежегодной церемонии в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей приняла участие Чулпан Залилова.
20:35 11.04.2017
На Сабантуе в Париже пройдут соревнования по борьбе корэш
Борцы из 15 зарубежных стран будут бороться за звание абсолютного батыра Сабантуя в Париже.
20:26 11.04.2017
Борцы из 15 зарубежных стран будут бороться за звание абсолютного батыра Сабантуя в Париже.
20:26 11.04.2017
Свыше 14 тысяч вакансий предложат на специализированной ярмарке в Казани
В ярмарке вакансий примут участие 52 предприятия, нуждающихся в рабочих кадрах.
20:15 11.04.2017
В ярмарке вакансий примут участие 52 предприятия, нуждающихся в рабочих кадрах.
20:15 11.04.2017
В аэропорту Казани пассажиропоток по международным направлениям вырос на 54 процента
С января по март 2017 года в обе стороны перевезено 406 615 пассажиров.
19:45 11.04.2017
С января по март 2017 года в обе стороны перевезено 406 615 пассажиров.
19:45 11.04.2017
Самолет из Казани экстренно сел в Домодедово из-за поломки
Самолет «Эйрбас 319» принадлежит авиакомпании S7.
19:44 11.04.2017
Самолет «Эйрбас 319» принадлежит авиакомпании S7.
19:44 11.04.2017
Музыканты из Латинской Америки выступят на сцене Дома дружбы народов Татарстана
На концерте прозвучат латиноамериканские, мексиканские, русские народные и современные композиции.
19:16 11.04.2017
На концерте прозвучат латиноамериканские, мексиканские, русские народные и современные композиции.
19:16 11.04.2017
Сергей Димитриев попросил депутатов РТ поддержать преобразование поселка Кукмор в город
На выездном заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку глава Кукморского района рассказал о достижениях муниципалитета.
18:42 11.04.2017
На выездном заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку глава Кукморского района рассказал о достижениях муниципалитета.
18:42 11.04.2017
В Казани при столкновении легковушки и спецмашины пострадали три девушки
Дорожное происшествия произошло около 11 вечера на улице Арбузова.
18:38 11.04.2017
Дорожное происшествия произошло около 11 вечера на улице Арбузова.
18:38 11.04.2017
Р.Валеев: «Необходимо уделять пристальное внимание качественной подготовке педагогических кадров»
В Арске прошло выездное заседание Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.
18:20 11.04.2017
В Арске прошло выездное заседание Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.
18:20 11.04.2017
Мутко: Единственная проблема Кубка конфедераций – реализация билетов
Вице-премьер прокомментировал подготовку к предстоящему Кубку конфедераций по футболу, который пройдет летом в России.
18:04 11.04.2017
Вице-премьер прокомментировал подготовку к предстоящему Кубку конфедераций по футболу, который пройдет летом в России.
18:04 11.04.2017
Медведев заявил о начале роста российской экономики
Премьер-министр РФ подчеркнул, что у России целый ряд показателей находится на очень достойном уровне.
17:57 11.04.2017
Премьер-министр РФ подчеркнул, что у России целый ряд показателей находится на очень достойном уровне.
17:57 11.04.2017
Книгу «Стрела наследия» презентовали в Италии
Продукт Татарского детского издательства получил хорошие отзывы на выставке детских книг Bologna Children's Book Fair 2017.
17:46 11.04.2017
Продукт Татарского детского издательства получил хорошие отзывы на выставке детских книг Bologna Children's Book Fair 2017.
17:46 11.04.2017
В Казани вынесен приговор бизнесмену, работавшему без лицензии
Александр Чекуров незаконно добывал торфосодержащий грунт на участке, расположенном около поселка Борисоглебское.
17:42 11.04.2017
Александр Чекуров незаконно добывал торфосодержащий грунт на участке, расположенном около поселка Борисоглебское.
17:42 11.04.2017