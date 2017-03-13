В Кукморе прошел открытый турнир по баскетболу на Кубок «Урал»

В Республике

Путин вместе с Леоновым и Терешковой посмотрел фильм «Время первых»

Фильм «Время первых» режиссера Дмитрия Киселева рассказывает о подготовке и осуществлении первого в истории выхода человека в открытый космос.

08:37 12.04.2017 Фильм «Время первых» режиссера Дмитрия Киселева рассказывает о подготовке и осуществлении первого в истории выхода человека в открытый космос.

На «Золотой маске» будет представлен спектакль «Сак-сок»

Сегодня в Москве экспертам покажут постановку Ильгиза Зайниева для Челнинского театра кукол.

08:34 12.04.2017 Сегодня в Москве экспертам покажут постановку Ильгиза Зайниева для Челнинского театра кукол.

Терешкова назвала День космонавтики днем триумфа науки

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов.

08:21 12.04.2017 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов.

В Казани открывается выставка «Биляр – великий город»

На выставке представлены экспонаты, отражающие высокоразвитую, самобытную материальную и духовную культуру древнего города Биляр.

08:11 12.04.2017 На выставке представлены экспонаты, отражающие высокоразвитую, самобытную материальную и духовную культуру древнего города Биляр.

Сотрудники «Казанских электрических сетей» проверили недобросовестных потребителей электроэнергии

В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.

09:00 12.04.2017 В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани.

Ведущие бизнес практики «прокачали» команды топ-менеджмента Татарстана знаниями о мировых трендах

150 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных профессионалов.

11:37 10.04.2017 150 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных профессионалов.

В Центре магистратуры Института управления, экономики и финансов КФУ пройдет День открытых дверей

Мероприятие состоится 15 апреля в 10.00 по адресу: Казань, ул. Бутлерова, 4.

11:03 10.04.2017 Мероприятие состоится 15 апреля в 10.00 по адресу: Казань, ул. Бутлерова, 4.

Си Цзиньпин выступил за урегулирование ситуации в Сирии политическим путем

«Мы выступаем за политический путь урегулирования и мирные переговоры в сирийском вопросе», – сказал Си Цзиньпин.

08:05 12.04.2017 «Мы выступаем за политический путь урегулирования и мирные переговоры в сирийском вопросе», – сказал Си Цзиньпин.

Путин заявил об отсутствии доказательств применения химоружия сирийскими войсками

«И, несмотря на это явное нарушение международного права, все согласны, принимают и начинают кивать и поддерживать», – отметил российский лидер.

07:39 12.04.2017 «И, несмотря на это явное нарушение международного права, все согласны, принимают и начинают кивать и поддерживать», – отметил российский лидер.

Путин прокомментировал решение Назарбаева лишать гражданства террористов

Нурсултан Назарбаев принял решение лишать гражданства казахстанцев за членство в «Исламском государстве» (запрещена в России).

07:19 12.04.2017 Нурсултан Назарбаев принял решение лишать гражданства казахстанцев за членство в «Исламском государстве» (запрещена в России).

Минобороны: Озвученные в США показатели эффективности удара в Сирии сделаны не для профессионалов

Цели американских крылатых ракет располагались на узком пятачке изученного военного аэродрома и представляли собой крупные постройки.

07:00 12.04.2017 Цели американских крылатых ракет располагались на узком пятачке изученного военного аэродрома и представляли собой крупные постройки.

Стеклянная прогулочная дорожка над ущельем в Китае претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса

Дорожку выложили на высоте 200 метров, она может выдержать одновременно до 80 человек.

06:38 12.04.2017 Дорожку выложили на высоте 200 метров, она может выдержать одновременно до 80 человек.

Демократы потребовали у Трампа «отмежеваться» от заявления пресс-секретаря Белого дома

Шон Спайсер во время брифинга для журналистов сказал, что даже Гитлер не опускался до такой низости, как использование химоружия.

06:30 12.04.2017 Шон Спайсер во время брифинга для журналистов сказал, что даже Гитлер не опускался до такой низости, как использование химоружия.

Трамп опроверг расширение участия США в военном конфликте в Сирии

«Мы не пойдем в Сирию», – отметил американский лидер.

06:14 12.04.2017 «Мы не пойдем в Сирию», – отметил американский лидер.

Челнинские медики придут домой к ветеранам

Углубленный медицинский осмотр ветеранов начнется с 20 апреля.

06:07 12.04.2017 Углубленный медицинский осмотр ветеранов начнется с 20 апреля.

В Казани завершил свою работу форум Breakpoint

Более 400 молодых инженеров и студентов технических вузов России получили оценку асов отрасли.

21:26 11.04.2017 Более 400 молодых инженеров и студентов технических вузов России получили оценку асов отрасли.

Около 90 процентов татарстанцев волнует проблема бытового мусора

Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ подвел итоги масштабного опроса населения республики.

21:09 11.04.2017 Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ подвел итоги масштабного опроса населения республики.

«Динамо-Казань» обыграло «Юнет Ямамай» в первом матче финала Кубка ЕКВ

Игра, прошедшая в казанском Центре волейбола «Санкт-Петербург», завершилась победой хозяев площадки в четырех партиях.

21:08 11.04.2017 Игра, прошедшая в казанском Центре волейбола «Санкт-Петербург», завершилась победой хозяев площадки в четырех партиях.

Консерваторский фестиваль SALVE MUSICA! посетил Казань

Концерты нового проекта музыкальной школы при консерватории им.Назиба Жиганова проходят в Йошкар-Оле, Набережных Челнах и Зеленодольске.

20:58 11.04.2017 Концерты нового проекта музыкальной школы при консерватории им.Назиба Жиганова проходят в Йошкар-Оле, Набережных Челнах и Зеленодольске.

Меня пугает главенствующая роль режиссеров в театре – Мансур Гилязов

Необходимо поднимать авторитет драматургов, заявил драматург Мансур Гилязов.

20:54 11.04.2017 Необходимо поднимать авторитет драматургов, заявил драматург Мансур Гилязов.

В Москве почтили память Мусы Джалиля

В ежегодной церемонии в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей приняла участие Чулпан Залилова.

20:35 11.04.2017 В ежегодной церемонии в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей приняла участие Чулпан Залилова.

На Сабантуе в Париже пройдут соревнования по борьбе корэш

Борцы из 15 зарубежных стран будут бороться за звание абсолютного батыра Сабантуя в Париже.

20:26 11.04.2017 Борцы из 15 зарубежных стран будут бороться за звание абсолютного батыра Сабантуя в Париже.

Свыше 14 тысяч вакансий предложат на специализированной ярмарке в Казани

В ярмарке вакансий примут участие 52 предприятия, нуждающихся в рабочих кадрах.

20:15 11.04.2017 В ярмарке вакансий примут участие 52 предприятия, нуждающихся в рабочих кадрах.

В аэропорту Казани пассажиропоток по международным направлениям вырос на 54 процента

С января по март 2017 года в обе стороны перевезено 406 615 пассажиров.

19:45 11.04.2017 С января по март 2017 года в обе стороны перевезено 406 615 пассажиров.

Самолет из Казани экстренно сел в Домодедово из-за поломки

Самолет «Эйрбас 319» принадлежит авиакомпании S7.

19:44 11.04.2017 Самолет «Эйрбас 319» принадлежит авиакомпании S7.

Музыканты из Латинской Америки выступят на сцене Дома дружбы народов Татарстана

На концерте прозвучат латиноамериканские, мексиканские, русские народные и современные композиции.

19:16 11.04.2017 На концерте прозвучат латиноамериканские, мексиканские, русские народные и современные композиции.

Сергей Димитриев попросил депутатов РТ поддержать преобразование поселка Кукмор в город

На выездном заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку глава Кукморского района рассказал о достижениях муниципалитета.

18:42 11.04.2017 На выездном заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку глава Кукморского района рассказал о достижениях муниципалитета.

В Казани при столкновении легковушки и спецмашины пострадали три девушки

Дорожное происшествия произошло около 11 вечера на улице Арбузова.

18:38 11.04.2017 Дорожное происшествия произошло около 11 вечера на улице Арбузова.

Р.Валеев: «Необходимо уделять пристальное внимание качественной подготовке педагогических кадров»

В Арске прошло выездное заседание Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

18:20 11.04.2017 В Арске прошло выездное заседание Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Мутко: Единственная проблема Кубка конфедераций – реализация билетов

Вице-премьер прокомментировал подготовку к предстоящему Кубку конфедераций по футболу, который пройдет летом в России.

18:04 11.04.2017 Вице-премьер прокомментировал подготовку к предстоящему Кубку конфедераций по футболу, который пройдет летом в России.

Медведев заявил о начале роста российской экономики

Премьер-министр РФ подчеркнул, что у России целый ряд показателей находится на очень достойном уровне.

17:57 11.04.2017 Премьер-министр РФ подчеркнул, что у России целый ряд показателей находится на очень достойном уровне.

Книгу «Стрела наследия» презентовали в Италии

Продукт Татарского детского издательства получил хорошие отзывы на выставке детских книг Bologna Children's Book Fair 2017.

17:46 11.04.2017 Продукт Татарского детского издательства получил хорошие отзывы на выставке детских книг Bologna Children's Book Fair 2017.