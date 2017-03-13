Семейная пара совершила суицид

11 Апрель 2017 | новости Печать

Семейная пара совершила суицид
В деревне Кутемели Сармановского района в Татарстане покончили с собой 52-летний и 49-летняя супруги.
22 марта тела мужчины и женщины обнаружили в сарае. Расстояние между трупами было не более полуметра.
 
Как сообщает KZNLIVE, в день трагедии местная жительница пришла в гости к близкой подруге и подарила ей свои золотые украшения, сказав, что намерена совершить суицид.
 
Следствия полагает, что первой пошла на самоубийство женщина. Увидев любимую мертвой, супруг решил уйти из жизни вслед за женой.
 
По данному факту проводится проверка.

 


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