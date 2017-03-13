Сергей Димитриев попросил депутатов РТ поддержать преобразование поселка Кукмор в город

11 Апрель 2017 | новости

На выездном заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку глава Кукморского района рассказал о достижениях муниципалитета.

(Кукмор, 11 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Глава Кукморского района РТ Сергей Димитриев попросил депутатов поддержать инициативу о преобразовании поселка городского типа Кукмор в город. С такой просьбой он обратился к парламентариям сегодня на выездном заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

Как рассказал Димитриев, в последние годы в районе наблюдается положительная демографическая ситуация. В 2016 году естественный прирост населения составил 70 человек, родилось 668 детей.

Он также подчеркнул, что в республиканском рейтинге по качеству образования Кукморский район занимает пятое место после крупных городов. Также пятое место – в общем рейтинге учреждений здравоохранения муниципальных образований.

«В сельхозпредприятиях района суточный надой молока составляет более 215 т. В летний период будет еще больше. Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2016 год – 3 млрд 125 млн рублей. Объем валового территориального продукта – 10,2 млрд рублей или 107 процентов к уровню 2015 года», – проинформировал присутствующих докладчик.

Он сообщил, что за последние три года построено пять детских садов на 550 мест, четыре модульных ФАПа, капитально отремонтировано десять школ. Продолжается капремонт Кукморской ЦРБ. В прошлом году открылись шесть спортивных площадок.

«Капитально отремонтировано два Дома культуры. Начат ремонт районного Дома культуры, ведется строительство Дома детского творчества. Начинается строительство ЗАГСа, совмещенного с Домом дружбы народов. В строительство и ремонт дорог вложено более 1 млрд рублей. Ежегодно на 5 млн рублей проводится работа по восстановлению освещения в сельских населенных пунктах», – констатировал Димитриев.

По словам главы района, все 30 поселений участвуют в программе самообложения граждан. «За три года с населения собрано 25,5 млн рублей, с республики получили 102 млн рублей. Это почти два консолидированных бюджета поселения», – сказал он.

Докладчик добавил, что ежегодно в Кукморском районе сдается до 32 тыс. кв. м жилья, в том числе по программе социальной ипотеки. За три года по программе соципотеки улучшили жилье 120 семей, по программе переселения граждан из аварийного жилья в прошлом году получили квартиры 62 семьи. «До 1 сентября получат оставшиеся 102 семьи», – заверил он.

«В рейтинге муниципальных районов по показателям малых форм хозяйствования мы занимаем второе место. Из 63 семейных ферм – 20 молочного направления. Отрадно, что в них увеличивается поголовье. Они активно участвуют в грантовых поддержках», – заключил Димитриев.