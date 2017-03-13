Гороскоп на 12 апреля: Львов порадует принесенный в дом хомячок, а Рыб – дети

11 Апрель 2017 | новости Печать

Гороскоп на 12 апреля: Львов порадует принесенный в дом хомячок, а Рыб – дети

Гороскоп будто создан для того, чтобы помогать вам осуществлять задуманное, невзирая на преграды. Упорство и настойчивость принесут свои плоды. Удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства. Будьте осторожнее с чувствами окружающих – день чреват обидами. В продвижении к своей цели не забывайте об отдыхе и чувстве меры.

Гороскоп на 12 апреля: Львов порадует принесенный в дом хомячок, а Рыб – дети / Гороскоп будто создан для того, чтобы помогать вам осуществлять задуманное, невзирая на преграды. Упорство и настойчивость принесут свои плоды. Удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства. Будьте осторожнее с чувствами окружающих – день чреват обидами. В продвижении к своей цели не забывайте об отдыхе и чувстве меры.

ОВЕН

В душе Овна проснется не только великий стратег, но и великий тактик. Даже не думайте отговорить его от каких-либо задумок – только неприятности наживете. Все, что Овен задумал, он будет стремиться осуществить любым возможным для него способом (в том числе и идя по головам). И выслушивать чужие возражения в этот день в его планы не входит ни капельки.

ТЕЛЕЦ

Телец может испытывать серьезные сомнения, мешающие ему принять какое-то важное для себя решение. Впрочем, если из-за этого Телец покажется кому-то излишне нерешительным, то зря. Просто звезды гороскопа склоняют его тщательно взвешивать каждый свой шаг. Зато когда решение будет принято, то от сомнений не останется и следа, а любые попытки заставить Тельца свернуть с выбранного им пути ни к чему не приведут.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы будут склонны проявлять недюжинное упорство – причем по любому, даже самому незначительному, поводу. Переспорить или переупрямить их в этот день будет трудно, да, в сущности, и ненужно. Скорее всего, уже через день-другой причина спора покажется самим Близнецам мелкой и смехотворной. Так что стоит ли из-за этого ломать копья? А вот заслужить репутацию вздорного спорщика очень даже легко.

РАК

Рак может испытывать определенное недовольство своим статусом. Впрочем, недовольство это будет не острым. Просто раз за разом у Рака может возникать желание упрочить и улучшить свой имидж в глазах окружающих. В этот день у Рака действительно будет шанс получше зарекомендовать себя в глазах начальства. Ну, и в глазах противоположного пола выставить себя в выгодном свете возможность тоже будет.

Именинники 12 апреля:

 

 • Ева /католич./ • Захар • Зосим • Иван • Кифа • Савва • Софрон • Ян

ЛЕВ

У Льва вполне может обостриться материнский (ну, или отцовский) инстинкт. Неудивительно, если в течение дня вам будут неоднократно приходить в голову мысли о продолжении рода и укреплении отношений с любимым человеком. В этот день у Льва есть шанс вывести свои отношения на новый уровень: принять решение о том, чтобы создать семью или завести ребенка. Ну а если Лев хочет просто себя порадовать, можно принести в дом котенка или хомячка.

ДЕВА

Дева из одного только спортивного интереса готова будет упорно доказывать окружающим любую свою мысль, какой бы вздорной она ни была. Вступать с ней по этому поводу в споры – занятие абсолютно пустое. Тем более что через полчаса Дева с тем же пылом может начать доказывать совершенно обратное. Ну а самой Деве этот день лучше провести в общении с детьми или подростками. Вот уж кто будет способен слушать ее рассуждения, разинув рот.

ВЕСЫ

Весы будут упорно идти к своей цели, особенно если эта цель похожа на пачку денежных купюр. Даже не пытайтесь уговорить Весы отступиться от своих замыслов – они воспримут это как неудачную шутку. А если и отступятся, то только лишь для того, чтобы подойти к своей цели с другой стороны. В любом случае у Весов велики шансы основательно улучшить свое финансовое положение.

СКОРПИОН

Скорпион готов будет извиваться ужом, лишь бы только убедить окружающих в своей правоте. Другой вопрос, зачем это Скорпиону нужно? Не лучше ли потратить эту энергию на достижение реальных целей? А уж если и доказывать что-то окружающим, то лучше не свою правоту, а свою незаменимость. И не кому попало, а начальнику, от которого зависит карьера и зарплата.

СТРЕЛЕЦ

Стрелец может с удивлением обнаружить в себе необычную гибкость и дипломатичность. Со стороны это может даже показаться уступчивостью и нежеланием отстаивать свою позицию. Но не тут-то было! Если Стрелец и согласится с чужим мнением, то сделает это исключительно для того, чтобы отделаться от оппонента. Поступит же он все равно по-своему.

КОЗЕРОГ

День у Козерога может пройти в бесконечных спорах и дискуссиях ни о чем. И не то чтобы Козерогу было жизненно важно доказать какие-то из своих мыслей. Скорее, делаться это будет из простого спортивного интереса. Козерог готов азартно доказывать любую бессмыслицу, в которую и сам не особенно верит. По этой причине спорить с ним в этот день – дело пустое.

ВОДОЛЕЙ

День у Водолея обещает пройти под знаком повышенной активности и деловитости. Больше того, своей собственной активности Водолею покажется недостаточно, поэтому он сделает все, чтобы как-либо запрячь в свои дела окружающих. Главное, не делать этого слишком прямолинейно, чтобы окружающие ничего не заподозрили и не отказались надевать на себя ваш хомут.

РЫБЫ

Рыбам неплохо будет больше времени посвятить общению с детьми. Если своих детей нет, не беда: вполне подойдут младшие братья, сестры, племянники, ну или на крайний случай – соседские малыши. Даже если такое общение не принесет никакой конкретной пользы, оно наполнит Рыб зарядом позитивной энергии. А разве этого мало?

ampravda


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