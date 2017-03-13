На протяжении двух дней участники освоили инновационные методы поисковых работ, а также стали участниками теоретических занятий, посвященных методике работы с единой системой учета результатов поисковых работы в стране по базе Всероссийского информационно-поискового центра «Отечество». Кроме того, побывали в музее-мемориале Великой Отечественной войны, встретились с журналистами журнала «Ялкын» и рассказали им о деятельности группы «Память».
Члены группы «Память» при Олуязской школе побывали на обучении в Казани (фото)
11 Апрель 2017 | новости Печать
На базе поискового центра Республики Татарстан прошла республиканская школа поисковика «Поисковый фронт», в которой приняли участие члены группы «Память» при Олуязской средней школе под руководством Гумара Хазиева.
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