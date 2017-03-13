Кукморские полицейские провели гарнизонный развод (фото)

11 Апрель 2017 | новости

Целью проведения гарнизонного развода является обеспечение поддержания личным составом образцового внешнего вида, содержание в надлежащем состоянии автомототранспортных средств, вещевого имущества и снаряжения. Во время развода осуществляется инструктаж личного состава, постановка задач по несению службы и доведение информация об оперативной обстановке в районе.

Руководители подразделений отдела МВД России по Кукморскому району проверили у сотрудников форменное обмундирование, соответствие служебных удостоверений и жетонов, внешний вид стражей порядка, а также навыки строевой подготовки и общую слаженность подразделений.

Перед полицейскими с напутствующей речью выступил начальник отдела МВД России по Кукморскому району подполковник полиции Рамиль Нургалиев, напомнив заступающим на службу сотрудникам о неукоснительном соблюдении конституционных прав граждан, законов Российской Федерации, призывая стражей порядка быть вежливыми и участливыми при обращении к жителям района.

В заключение мероприятия начальник отдела поблагодарил личный состав за готовность к службе и ответственное отношение к обязанностям.