"К моей прабабушке вместо мужа по ночам приходил черт с копытами"

11 Апрель 2017 | новости Печать

"К моей прабабушке вместо мужа по ночам приходил черт с копытами"

Незадолго до начала Великой Отечественной войны моя прабабушка Мария вышла замуж за односельчанина Ивана. Только справили свадьбу, а тут немцы напали. Ивана призвали в армию.

Спустя какое-то время Иван стал приходить ночами домой. Рассказывал, что ему удается ненадолго сбегать из части, которая стоит неподалеку. Мария все удивлялась, выспрашивала, каким образом у него это получается, но Иван уходил от ответа.

Проведя ночь с женой, муж отправлялся обратно в часть. Потом Мария перестала пытаться выяснить, как Ивану удается сбежать. Была просто рада, что муж приходит домой - живой, здоровый, пусть и ненадолго. Спустя какое-то время Мария стала чахнуть на глазах, осунулась, очень похудела и побледнела. Силы ее покидали с каждым днем.

А по соседству с Марией жила старушка. Заметив эти странности, она подошла к ней разузнать, что происходит. И хотя Иван строго-настрого запретил рассказывать о своих визитах (иначе, мол, его могут посадить или даже расстрелять как дезертира), Мария открылась соседке. Тогда-то старушка и объяснила ей, что к ней ходит сам нечистый.

Мария, конечно, не поверила услышанному. Тогда соседка предложила ей, когда снова придет Иван и они сядут за стол, уронить на пол вилку и, нагнувшись за ней, посмотреть на его ноги. Главное, даже если увидит что-то странное, себя не выдавать.

Когда Мария, последовав совету соседки, полезла под стол за вилкой, вместо ног у мужа она увидела нечто вроде копыт. Она еле сдержалась, чтобы не закричать от ужаса. Но все же выдержала, досидела с Иваном до конца застолья. А когда гость попытался приласкать ее, сослалась на женскую хворь.

Вскоре Иван ушел. Рано утром Мария побежала к старушке и все ей рассказала. Соседка посоветовала ей нарисовать кресты мелом на всех ставнях, над входной дверью, на пенном засове. В общем, всюду, где можно было проникнуть в дом. Мария так и поступила.

Ровно в полночь пришел муж к дому и стал звать жену. Буквально умолял, чтобы она вышла к нему на крыльцо. Мария отказывалась, говорила, что ей страшно, и предлагала Ивану зайти, как он это делал всегда. Долго уговаривал гость женщину, но та все отказывалась.

После очередного «нет» дом заходил ходуном. Тряслись ставни, дребезжали стекла, в печной трубе стоял оглушительный гул. С первыми криками петуха все стихло.

Нечистый больше не приходил. Мария поправилась. Когда настоящий Иван вернулся домой с войны, она рассказала ему эту историю. Муж ответил, что их сразу после призыва увезли в другой город, он никак не мог покинуть свою часть и сбежать домой. А потом он воевал далеко от родных мест. Так что лютая участь, наверное, ждала бы мою прабабушку, не спаси ее старушка-соседка.

Дарья Н. Нижний Тагил, paranormal-news.ru


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