В Кукморе произошло ДТП

В Республике

Молодежный симфонический оркестр Татарстана привез Гран-при из Праги

Престижный конкурс детского творчества Grand Prix Festival Svatek jara 2-й раз выделяет главным призом воспитанников республиканской школы симфонизм.

17:27 11.04.2017 Престижный конкурс детского творчества Grand Prix Festival Svatek jara 2-й раз выделяет главным призом воспитанников республиканской школы симфонизм.

Арест главы ТФБ Роберта Мусина продлен до 16 июля

Гособвинение поддержало ходатайство следователей в полном объеме.

17:23 11.04.2017 Гособвинение поддержало ходатайство следователей в полном объеме.

«Зенит-Казань» вылетел в Белгород

Казанские волейболисты проведут ответный матч «Раунда шести» Лиги чемпионов против «Белогорья».

17:07 11.04.2017 Казанские волейболисты проведут ответный матч «Раунда шести» Лиги чемпионов против «Белогорья».

Найденные на территории Казанского Кремля останки татарских ханов хотят захоронить по канонам ислама

Религиозные и научные деятели убеждены в необходимости организации процедуры захоронения и оказания должного почета к представителям ханской семьи.

17:06 11.04.2017 Религиозные и научные деятели убеждены в необходимости организации процедуры захоронения и оказания должного почета к представителям ханской семьи.

Ведущие бизнес практики «прокачали» команды топ-менеджмента Татарстана знаниями о мировых трендах

150 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных профессионалов.

11:37 10.04.2017 150 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных профессионалов.

В Центре магистратуры Института управления, экономики и финансов КФУ пройдет День открытых дверей

Мероприятие состоится 15 апреля в 10.00 по адресу: Казань, ул. Бутлерова, 4.

11:03 10.04.2017 Мероприятие состоится 15 апреля в 10.00 по адресу: Казань, ул. Бутлерова, 4.

В Казани провели акцию «Белый цветок» в поддержку детей с онкологическими заболеваниями

Организаторами мероприятия выступили представители онкогематологического отделения ДРКБ и сестры Казанского сестричества милосердия.

16:57 11.04.2017 Организаторами мероприятия выступили представители онкогематологического отделения ДРКБ и сестры Казанского сестричества милосердия.

Спецборт госсекретаря США приземлился в аэропорту Москвы

Завтра американский государственный деятель проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

16:56 11.04.2017 Завтра американский государственный деятель проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Пожарные дознаватели обнаружили три очага возгорания в Храме всех религий

По предварительной версии пожарных, Мансур Зиннатов погиб, отравившись токсичными продуктами горения.

16:41 11.04.2017 По предварительной версии пожарных, Мансур Зиннатов погиб, отравившись токсичными продуктами горения.

Казанцы стали обращаться к судмедэкспертам за проведением «теста на измену»

Экспертам на исследование несут все, начиная от постельных принадлежностей, верхней одежды и заканчивая использованными средствами гигиены.

16:40 11.04.2017 Экспертам на исследование несут все, начиная от постельных принадлежностей, верхней одежды и заканчивая использованными средствами гигиены.

«Маленькие принцессы Татарстана» приглашают талантливых девочек к участию в фестивале

Отборочный этап состоится 13 и 14 мая в Казани.

16:39 11.04.2017 Отборочный этап состоится 13 и 14 мая в Казани.

Задержан челнинец, ранивший водителя маршрутки

По подозрению в совершении преступления задержан 41-летний житель 50-го комплекса.

16:31 11.04.2017 По подозрению в совершении преступления задержан 41-летний житель 50-го комплекса.

В Нурлатском районе в зоне подтопления ведется круглосуточное дежурство

Ситуация с паводком взята на особый контроль руководства района.

16:29 11.04.2017 Ситуация с паводком взята на особый контроль руководства района.

Татарскую «Иронию судьбы» сняли по пьесе Фаниса Яруллина

Создатель фильма – заслуженный артист РТ, автор четырех фильмов Ильфат Камалиев.

16:18 11.04.2017 Создатель фильма – заслуженный артист РТ, автор четырех фильмов Ильфат Камалиев.

Министр культуры РТ поздравил татарстанцев с праздником Пейсах

Айрат Сибагатуллин направил приветствие в адрес еврейской общины Татарстана.

15:58 11.04.2017 Айрат Сибагатуллин направил приветствие в адрес еврейской общины Татарстана.

Ведущий «Новостей Татарстана» на ТНВ Алексей Калиничев стал «диктатором»

Алексей Калиничев читал тем, кто в этот день решился проверить свои знания по русскому языку на площадке, организованной в «Татмедиа».

15:56 11.04.2017 Алексей Калиничев читал тем, кто в этот день решился проверить свои знания по русскому языку на площадке, организованной в «Татмедиа».

В Казани прошел концерт русской народной духовной музыки

Участники исполнили православные песнопения, старинные канты, народные духовные песни и стихи.

15:49 11.04.2017 Участники исполнили православные песнопения, старинные канты, народные духовные песни и стихи.

Видео: В Буинском районе затопило два моста

Высота перелива над мостами составляет 40 см.

15:38 11.04.2017 Высота перелива над мостами составляет 40 см.

В Национальной библиотеке РТ стартовал перекрестный год туризма между Россией и Австрией

Тематическая литература собрана на выставке книг «Австрия: страна вальсов Штрауса и симфоний Бетховена».

15:38 11.04.2017 Тематическая литература собрана на выставке книг «Австрия: страна вальсов Штрауса и симфоний Бетховена».

В Татарстане выдано более 2 тысяч паспортов болельщика Кубка конфедераций

Наличие Fan-ID является необходимым для посещения матчей Кубка конфедераций.

15:27 11.04.2017 Наличие Fan-ID является необходимым для посещения матчей Кубка конфедераций.

В Казани представят документальный фильм о Дэвиде Линче

Прокат картины «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» стартует в кинотеатре «Мир» 13 апреля.

15:18 11.04.2017 Прокат картины «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» стартует в кинотеатре «Мир» 13 апреля.

В Челнах начался суд по делу о хищении 67 автобусов

В суде рассматривается уголовного дела в отношении бывшего директора предприятий «Экспресс-Кама НЧ» и «ПАК-Инвест» Фаргата Набиева.

14:59 11.04.2017 В суде рассматривается уголовного дела в отношении бывшего директора предприятий «Экспресс-Кама НЧ» и «ПАК-Инвест» Фаргата Набиева.

Рустем Ганеев о ТФБ: «Крайний срок включения в реестр кредиторов – 11 июня 2017 года»

Юрист отмечает, что для участия вкладчика в первом собрании кредиторов необходимо включиться в реестр до 11 мая 2017 года.

14:58 11.04.2017 Юрист отмечает, что для участия вкладчика в первом собрании кредиторов необходимо включиться в реестр до 11 мая 2017 года.

В Казани проходят гастроли Башкирского театра имени М.Гафури

Традиционно перед показом первого гастрольного спектакля на сцену вышли знаменитые артисты обоих театров, чтобы поприветствовать друг друга.

14:44 11.04.2017 Традиционно перед показом первого гастрольного спектакля на сцену вышли знаменитые артисты обоих театров, чтобы поприветствовать друг друга.

Путин: У России с Италией «рухнул» товарооборот за последние годы

При этом начало 2017 года ознаменовалось ростом более чем на 33 процента.

14:29 11.04.2017 При этом начало 2017 года ознаменовалось ростом более чем на 33 процента.

В Казани товарный поезд сбил пенсионера

Инцидент произошел в районе улицы Васильченко.

14:27 11.04.2017 Инцидент произошел в районе улицы Васильченко.

В Казани были случаи, когда поддельные купюры выдавал банкомат

Причиной подобных случаев, по информации полицейских, была невнимательность кассиров в банке.

14:14 11.04.2017 Причиной подобных случаев, по информации полицейских, была невнимательность кассиров в банке.

На Кремлевской набережной в Казани случился пожар

Площадь горения составляет около 60 квадратных метров.

13:48 11.04.2017 Площадь горения составляет около 60 квадратных метров.

Студенты Автограда посетили штаб-квартиру команды «КАМАЗ-Мастер»

На данный момент в состав команды входят пять обладателей Кубка мира, восемь мастеров спорта международного класса.

13:48 11.04.2017 На данный момент в состав команды входят пять обладателей Кубка мира, восемь мастеров спорта международного класса.

В Татарстане чаще всего обнаруживают поддельные денежные купюры 1997 и 2004 годов

Поддельные банковские билеты 2010 года ни разу не были зафиксированы в республике.

13:33 11.04.2017 Поддельные банковские билеты 2010 года ни разу не были зафиксированы в республике.

Украина признала возможность санкций Европейского вещательного союза из-за Самойловой

Украинские власти решение по российской участнице «Евровидения-2017» пересматривать не планируют.

13:27 11.04.2017 Украинские власти решение по российской участнице «Евровидения-2017» пересматривать не планируют.