По данным районного ОГИБДД, вчера возле дома 91 по улице Степана Разина поселка Кукмор произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель отечественного автомобиля при движении задним ходом совершил столкновение с автомобилем марки Honda. Пострадавших нет.
В Кукморе произошло ДТП
11 Апрель 2017 | ГИБДД сообщает Печать
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В Республике
Молодежный симфонический оркестр Татарстана привез Гран-при из Праги
Престижный конкурс детского творчества Grand Prix Festival Svatek jara 2-й раз выделяет главным призом воспитанников республиканской школы симфонизм.
17:27 11.04.2017
Престижный конкурс детского творчества Grand Prix Festival Svatek jara 2-й раз выделяет главным призом воспитанников республиканской школы симфонизм.
17:27 11.04.2017
Арест главы ТФБ Роберта Мусина продлен до 16 июля
Гособвинение поддержало ходатайство следователей в полном объеме.
17:23 11.04.2017
Гособвинение поддержало ходатайство следователей в полном объеме.
17:23 11.04.2017
«Зенит-Казань» вылетел в Белгород
Казанские волейболисты проведут ответный матч «Раунда шести» Лиги чемпионов против «Белогорья».
17:07 11.04.2017
Казанские волейболисты проведут ответный матч «Раунда шести» Лиги чемпионов против «Белогорья».
17:07 11.04.2017
Найденные на территории Казанского Кремля останки татарских ханов хотят захоронить по канонам ислама
Религиозные и научные деятели убеждены в необходимости организации процедуры захоронения и оказания должного почета к представителям ханской семьи.
17:06 11.04.2017
Религиозные и научные деятели убеждены в необходимости организации процедуры захоронения и оказания должного почета к представителям ханской семьи.
17:06 11.04.2017
Ведущие бизнес практики «прокачали» команды топ-менеджмента Татарстана знаниями о мировых трендах
150 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных профессионалов.
11:37 10.04.2017
150 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных профессионалов.
11:37 10.04.2017
В Центре магистратуры Института управления, экономики и финансов КФУ пройдет День открытых дверей
Мероприятие состоится 15 апреля в 10.00 по адресу: Казань, ул. Бутлерова, 4.
11:03 10.04.2017
Мероприятие состоится 15 апреля в 10.00 по адресу: Казань, ул. Бутлерова, 4.
11:03 10.04.2017
В Казани провели акцию «Белый цветок» в поддержку детей с онкологическими заболеваниями
Организаторами мероприятия выступили представители онкогематологического отделения ДРКБ и сестры Казанского сестричества милосердия.
16:57 11.04.2017
Организаторами мероприятия выступили представители онкогематологического отделения ДРКБ и сестры Казанского сестричества милосердия.
16:57 11.04.2017
Спецборт госсекретаря США приземлился в аэропорту Москвы
Завтра американский государственный деятель проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
16:56 11.04.2017
Завтра американский государственный деятель проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
16:56 11.04.2017
Пожарные дознаватели обнаружили три очага возгорания в Храме всех религий
По предварительной версии пожарных, Мансур Зиннатов погиб, отравившись токсичными продуктами горения.
16:41 11.04.2017
По предварительной версии пожарных, Мансур Зиннатов погиб, отравившись токсичными продуктами горения.
16:41 11.04.2017
Казанцы стали обращаться к судмедэкспертам за проведением «теста на измену»
Экспертам на исследование несут все, начиная от постельных принадлежностей, верхней одежды и заканчивая использованными средствами гигиены.
16:40 11.04.2017
Экспертам на исследование несут все, начиная от постельных принадлежностей, верхней одежды и заканчивая использованными средствами гигиены.
16:40 11.04.2017
«Маленькие принцессы Татарстана» приглашают талантливых девочек к участию в фестивале
Отборочный этап состоится 13 и 14 мая в Казани.
16:39 11.04.2017
Отборочный этап состоится 13 и 14 мая в Казани.
16:39 11.04.2017
Задержан челнинец, ранивший водителя маршрутки
По подозрению в совершении преступления задержан 41-летний житель 50-го комплекса.
16:31 11.04.2017
По подозрению в совершении преступления задержан 41-летний житель 50-го комплекса.
16:31 11.04.2017
В Нурлатском районе в зоне подтопления ведется круглосуточное дежурство
Ситуация с паводком взята на особый контроль руководства района.
16:29 11.04.2017
Ситуация с паводком взята на особый контроль руководства района.
16:29 11.04.2017
Татарскую «Иронию судьбы» сняли по пьесе Фаниса Яруллина
Создатель фильма – заслуженный артист РТ, автор четырех фильмов Ильфат Камалиев.
16:18 11.04.2017
Создатель фильма – заслуженный артист РТ, автор четырех фильмов Ильфат Камалиев.
16:18 11.04.2017
Министр культуры РТ поздравил татарстанцев с праздником Пейсах
Айрат Сибагатуллин направил приветствие в адрес еврейской общины Татарстана.
15:58 11.04.2017
Айрат Сибагатуллин направил приветствие в адрес еврейской общины Татарстана.
15:58 11.04.2017
Ведущий «Новостей Татарстана» на ТНВ Алексей Калиничев стал «диктатором»
Алексей Калиничев читал тем, кто в этот день решился проверить свои знания по русскому языку на площадке, организованной в «Татмедиа».
15:56 11.04.2017
Алексей Калиничев читал тем, кто в этот день решился проверить свои знания по русскому языку на площадке, организованной в «Татмедиа».
15:56 11.04.2017
В Казани прошел концерт русской народной духовной музыки
Участники исполнили православные песнопения, старинные канты, народные духовные песни и стихи.
15:49 11.04.2017
Участники исполнили православные песнопения, старинные канты, народные духовные песни и стихи.
15:49 11.04.2017
Видео: В Буинском районе затопило два моста
Высота перелива над мостами составляет 40 см.
15:38 11.04.2017
Высота перелива над мостами составляет 40 см.
15:38 11.04.2017
В Национальной библиотеке РТ стартовал перекрестный год туризма между Россией и Австрией
Тематическая литература собрана на выставке книг «Австрия: страна вальсов Штрауса и симфоний Бетховена».
15:38 11.04.2017
Тематическая литература собрана на выставке книг «Австрия: страна вальсов Штрауса и симфоний Бетховена».
15:38 11.04.2017
В Татарстане выдано более 2 тысяч паспортов болельщика Кубка конфедераций
Наличие Fan-ID является необходимым для посещения матчей Кубка конфедераций.
15:27 11.04.2017
Наличие Fan-ID является необходимым для посещения матчей Кубка конфедераций.
15:27 11.04.2017
В Казани представят документальный фильм о Дэвиде Линче
Прокат картины «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» стартует в кинотеатре «Мир» 13 апреля.
15:18 11.04.2017
Прокат картины «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» стартует в кинотеатре «Мир» 13 апреля.
15:18 11.04.2017
В Челнах начался суд по делу о хищении 67 автобусов
В суде рассматривается уголовного дела в отношении бывшего директора предприятий «Экспресс-Кама НЧ» и «ПАК-Инвест» Фаргата Набиева.
14:59 11.04.2017
В суде рассматривается уголовного дела в отношении бывшего директора предприятий «Экспресс-Кама НЧ» и «ПАК-Инвест» Фаргата Набиева.
14:59 11.04.2017
Рустем Ганеев о ТФБ: «Крайний срок включения в реестр кредиторов – 11 июня 2017 года»
Юрист отмечает, что для участия вкладчика в первом собрании кредиторов необходимо включиться в реестр до 11 мая 2017 года.
14:58 11.04.2017
Юрист отмечает, что для участия вкладчика в первом собрании кредиторов необходимо включиться в реестр до 11 мая 2017 года.
14:58 11.04.2017
В Казани проходят гастроли Башкирского театра имени М.Гафури
Традиционно перед показом первого гастрольного спектакля на сцену вышли знаменитые артисты обоих театров, чтобы поприветствовать друг друга.
14:44 11.04.2017
Традиционно перед показом первого гастрольного спектакля на сцену вышли знаменитые артисты обоих театров, чтобы поприветствовать друг друга.
14:44 11.04.2017
Путин: У России с Италией «рухнул» товарооборот за последние годы
При этом начало 2017 года ознаменовалось ростом более чем на 33 процента.
14:29 11.04.2017
При этом начало 2017 года ознаменовалось ростом более чем на 33 процента.
14:29 11.04.2017
В Казани товарный поезд сбил пенсионера
Инцидент произошел в районе улицы Васильченко.
14:27 11.04.2017
Инцидент произошел в районе улицы Васильченко.
14:27 11.04.2017
В Казани были случаи, когда поддельные купюры выдавал банкомат
Причиной подобных случаев, по информации полицейских, была невнимательность кассиров в банке.
14:14 11.04.2017
Причиной подобных случаев, по информации полицейских, была невнимательность кассиров в банке.
14:14 11.04.2017
На Кремлевской набережной в Казани случился пожар
Площадь горения составляет около 60 квадратных метров.
13:48 11.04.2017
Площадь горения составляет около 60 квадратных метров.
13:48 11.04.2017
Студенты Автограда посетили штаб-квартиру команды «КАМАЗ-Мастер»
На данный момент в состав команды входят пять обладателей Кубка мира, восемь мастеров спорта международного класса.
13:48 11.04.2017
На данный момент в состав команды входят пять обладателей Кубка мира, восемь мастеров спорта международного класса.
13:48 11.04.2017
В Татарстане чаще всего обнаруживают поддельные денежные купюры 1997 и 2004 годов
Поддельные банковские билеты 2010 года ни разу не были зафиксированы в республике.
13:33 11.04.2017
Поддельные банковские билеты 2010 года ни разу не были зафиксированы в республике.
13:33 11.04.2017
Украина признала возможность санкций Европейского вещательного союза из-за Самойловой
Украинские власти решение по российской участнице «Евровидения-2017» пересматривать не планируют.
13:27 11.04.2017
Украинские власти решение по российской участнице «Евровидения-2017» пересматривать не планируют.
13:27 11.04.2017
Поэзия Игоря Северянина прозвучала в Национальной библиотеке РТ
В ходе литературно-музыкальной композиции «Классические розы» прозвучали произведения, навеянные настроением, созданным поэзией литератора.
12:53 11.04.2017
В ходе литературно-музыкальной композиции «Классические розы» прозвучали произведения, навеянные настроением, созданным поэзией литератора.
12:53 11.04.2017