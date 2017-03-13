Паспорт болельщика необходим для посещения матчей Кубка Конфедерации

11 Апрель 2017 | новости

В Татарстане с 1 февраля этого года выдано свыше 2 тысяч паспортов болельщика Кубка конфедераций, сообщает ИА «Татар-информ».

В Казани центр выдачи паспортов болельщиков находится по адресу: ул. Баумана, д.44/8 (здание кинотеатра «Родина»). Перед матчами Кубка Конфедераций у стадиона «Казань-Арена» будут открыты временные точки по выдаче паспортов болельщиков.

«Паспорт болельщика вместе с билетом – это обязательные документы для посещения матчей Кубка Конфедераций-2017. Без FAN-ID доступ на матчи будет невозможен. Получение паспорта – это полностью бесплатная процедура. Отмечу, что до старта Кубка Конфедераций остается два месяца, поэтому призываем всех болельщиков позаботиться об оформлении паспорта заранее», - подчеркнул первый заместитель министра информатизации и связи РТ Дмитрий Вандюков.

В России пока работают 4 центра выдачи паспортов болельщиков в городах проведения матчей: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В ближайшее время откроются еще несколько.

Паспорт болельщика призван облегчить любителям футбола проход на стадионы Кубка конфедераций, а также минимизировать процедуры досмотра.

Fan-ID можно оформить в режиме онлайн, после чего забрать лично или получить по почте. FAN ID вместе с входным билетом на матч обеспечит всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион, а для иностранных гостей - безвизовый въезд в Российскую Федерацию. Также паспорт болельщика дает возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом в дни проведения матчей Кубка Конфедераций.