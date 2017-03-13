Кукморяне могут подать налоговую декларацию в интернете

11 Апрель 2017 | новости

(Казань, 11 апреля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Налоговую декларацию жители Татарстана могут подать не выходя из дома. Для этого можно воспользоваться сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России.

«С помощью сервиса доступно заполнение налоговой декларации по НДФЛ в интерактивном режиме. Подписанная электронной подписью, декларация направляется в налоговый орган и становится доступной для отслеживания ее статуса», – рассказал на брифинге в Кабинете Министров РТ руководитель УФНС по РТ Марат Сафиуллин.

Эксперт отметил, что на днях во всех налоговых инспекциях для жителей республики пройдут дни открытых дверей. 14 апреля – с 9.00 до 20.00, 15 апреля – с 10.00 до 15.00. В эти дни гости смогут получить ответы на все интересующие вопросы. В частности, можно будет узнать, кому нужно подавать декларацию, как правильно заполнить бланк, как подать декларацию на сайте и какими еще электронными сервисами налоговой службы можно воспользоваться. Специалисты налоговой службы подскажут информацию о задолженности либо переплате по налоговым платежам. Получить консультации по налогообложению доходов физических лиц можно также по единому телефону: 8-800-222-2-222.