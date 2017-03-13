Майские праздники кукморяне отметят без шашлыка

11 Апрель 2017 | новости

С наступлением весеннего периода года возрастает вероятность возникновения пожаров, связанных с горением сухого травостоя и мусора. В основном это характерно для жилого сектора и сельскохозяйственных объектов, где с целью зачистки территории производится сжигание мусора и сухой травы. С этой целью Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан с 25 апреля по 15 мая на территории республики усатновлен особый противопожарный режим.

В этот период руководители органов местного самоуправления, преприятий, организаций, жилищно-эксплуатационных контор и владельцы частных жилых домов обязаны привести в пожаробезопасное состояние подведомственные объекты и жилые дома, обеспечить их первичными средствами пожаротушения, произвести зачитку территорий сгораемого мусора и сухой травы.

В период действия особого противопожарного режима запрещается: сжигание сухой травы и мусора; приготовление пищи на открытом огне (костры, мнагалы), применение пиротехниечских изделий 1-3 класса опасности.

Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима предусматривает наложение административного штрафа: на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.