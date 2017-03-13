Татфондбанк признан банкротом

11 Апрель 2017 | новости Печать

Татфондбанк признан банкротом

Размер обязательств банка составил 189,7 млрд рублей. Арбитражный суд РТ удовлетворил требования Банка России о признании ТФБ несостоятельным.

(Казань, 11 апреля, «Татар-информ»). В Арбитражном суде Республики Татарстан состоялось рассмотрение дела о признании Татфондбанка банкротом. Истцом выступил Банк России.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) своих представителей в суд не направило, ограничившись ходатайством о рассмотрении дела в их отсутствии. Заявления о вступлении в дело в качетсве третьих лиц были отклонены представителями ЦБ в связи с тем, что круг лиц, предусмотренный законом, исчерпывающий и не предусматривает наличия третьего лица на чьей-то стороне. Эта позиция была поддержана представителями временной администрации, суд с доводами согласился. 

Арбитражный суд по делу Татфондбанка

Ряд ходатайств был заявлен юридическими лицами-кредиторами ТФБ, однако, их суд отклонил за нарушения порядка подачи заявлений. Еще один слушатель, заявил ходатайство о признании его потерпевшим, это заявление было отклонено в связи с отсутствием в Арбитражном процессуальном кодексе такого понятия. Поток ходатайств от слушателей в конце концов вызвал возмущение судьи, которая поинтерисовалась не пытаются ли слушатели таким образом помешать ведению процесса.

Представитель Банка России в своем выступлении отметил, что лицензия у банка отозвана в связи с нарушением закона. Временная администрация провела исследование и выявила признаки несостоятельности. По подсчетам временной администрации сумма долгов ТФБ составила 189 млрд рублей. Недостаток имущества составил 118 млрд, реальная стоимость активов банка составила 27 млрд 784 млн, рассказали представители ЦБ в ходе выступления. 

Арбитражный суд по делу Татфондбанка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), ЦБ РФ и временная администрация банка единогласно высказали за решении признать ТФБ банкротом и назначить АСВ конкурсным управляющим.

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», говорится в решении суда.

Арбитражный суд по делу Татфондбанка

Признание Татфондбанка банкротом означает, что кредиторы, не попавшие под страховку АСВ, начнут получать денежные компенсации согласно очереди, предусмотренной законом. Напомним, что 30 марта ЦБ РФ объявил о начале приема требований кредиторов банка.

Напомним, проблемы Татфондбанка начались 14 декабря 2016 года, когда было приостановлено расчетно-кассовое обслуживание клиентов на выдачу наличных в банкоматах. На следующий день Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов, а также назначил в ТФБ временную администрацию в лице АСВ. Также 15 декабря АСВ признало случай Татфондбанка страховым. 21 декабря АСВ выбрало в качестве банков-агентов сразу пять кредитных организаций, выплаты вкладчикам начались с 26 декабря.

За этим последовала череда арестов высшего руководства банка. Самым ярким стало задержание экс-главы ТФБ Роберта Мусина, которое произошло 3 марта 2017 года. В отношении Мусина было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Одновременно с этим 3 марта происходит отзыв лицензий Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка. Таким образом заканчивается столь долго длившееся ожидание решения регулятора: многие надеялись на санацию.

Позже Ильдар Халиков, будучи Премьер-министром Татарстана, заявлял, что активы Татафондбанка будут реализованы по максимальной цене. Вместе с этим правительство РТ уже с прошлого года оказывает помощь бизнесменам, потерявшим деньги в Татфондбанке.

Отдельно стоит отметить роль ООО ИК «ТФБ Финанс». Бывшие вкладчики Татфондбанка, чьи средства были переведены в доверительное управление «ТФБ Финанс», в один голос заявляют, что были обмануты сотрудниками банка, которые обещали обычный банковский вклад, который страхуется в соответствии с законом. В то же время представители «ТФБ Финанс», Татфондбанка и АСВ указывают на то, что договоры подписывались клиентами добровольно и у каждого была возможность изучить условия сделки.

 

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