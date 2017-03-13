В Кукморском райпо планируют реализовать ряд проектов

11 Апрель 2017 | новости

В Кукморском районном потребительском обществе планируют реализовать ряд проектов. Об этом сообщается на портале Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Один из них – заготовка консервов из фруктов, овощей и ягод. «Подготовили цех, собираемся закупить и установить необходимое оборудование, – рассказал председатель совета райпо Ильхаметдин Зарипов. – В планах ежегодно заготавливать один миллион шестьсот тысяч банок консервов. У населения будем принимать все виды ягод: как садовых, так и лесных. Часть продукции хотим заморозить, для этого приобрели большую морозильную камеру».

Готовая продукция будет поставляться в города Татарстана и другие регионы РФ.

Второй проект представляет собой строительство площадки для убоя скота, мясоперерабатывающего цеха. По словам Ильхаметдина Зарипова, в настоящее время решается вопрос с земельным участком.