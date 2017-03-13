В своих весовых категориях чемпионами стали: Ислам Мухаматнуров, Алмаз Мухтаров (Нижний Искубаш), Алексей Данилов (Нырья), Ильшат Гиниатуллин (Аш-Бузи), Инсаф Гильмутдинов (Вахитово), Булат Валиев (Манзарас), Даниль Габдрахманов (Мамашир), Павель Филиппов (Нырья), Инсаф Каримуллин, Абдулсамат Шакиров (Байлянгар), Рузаль Тимергалиев (Яныль).
Список победителей прошедшего в Кукморе Первенства по национальной борьбе памяти Минемуллы Фахрутдинова
В подростковом клубе «Ялкын» прошло Первенство по национальной борьбе памяти первого Чемпиона Республики Татарстан Минемуллы Фахрутдинова, в котором приняли участие более 60 юных спортсменов района.
В своих весовых категориях чемпионами стали: Ислам Мухаматнуров, Алмаз Мухтаров (Нижний Искубаш), Алексей Данилов (Нырья), Ильшат Гиниатуллин (Аш-Бузи), Инсаф Гильмутдинов (Вахитово), Булат Валиев (Манзарас), Даниль Габдрахманов (Мамашир), Павель Филиппов (Нырья), Инсаф Каримуллин, Абдулсамат Шакиров (Байлянгар), Рузаль Тимергалиев (Яныль).
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