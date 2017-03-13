Список победителей прошедшего в Кукморе Первенства по национальной борьбе памяти Минемуллы Фахрутдинова

В Республике

В Нижнекамске запустили трамвай по «зеленому маршруту»

В рамках Года экологии в городе прошли флешмобы с танцами и пропагандой проведения санитарной очистки прилегающих к домам территорий.

10:03 11.04.2017 В рамках Года экологии в городе прошли флешмобы с танцами и пропагандой проведения санитарной очистки прилегающих к домам территорий.

В Бугульме обнаружена несанкционированная свалка ТБО

Свалку мусора нашел общественный инспектор, патрулировавший территорию в рамках санитарно-экологического двухмесячника.

09:56 11.04.2017 Свалку мусора нашел общественный инспектор, патрулировавший территорию в рамках санитарно-экологического двухмесячника.

Фото: В Челнах легковушка вылетела на обочину и перевернулась

Разбитая «Лада» лежит на обочине на улице Вахитова.

09:46 11.04.2017 Разбитая «Лада» лежит на обочине на улице Вахитова.

«ТФБ Финанс»: Илнар Абдулманов остается под арестом

Илнар Абдулманов пробудет за решеткой до 2 июля.

09:35 11.04.2017 Илнар Абдулманов пробудет за решеткой до 2 июля.

Ведущие бизнес практики «прокачали» команды топ-менеджмента Татарстана знаниями о мировых трендах

150 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных профессионалов.

11:37 10.04.2017 150 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных профессионалов.

В Центре магистратуры Института управления, экономики и финансов КФУ пройдет День открытых дверей

Мероприятие состоится 15 апреля в 10.00 по адресу: Казань, ул. Бутлерова, 4.

11:03 10.04.2017 Мероприятие состоится 15 апреля в 10.00 по адресу: Казань, ул. Бутлерова, 4.

В Москве началась церемония прощания с Евгением Евтушенко

После траурной церемонии кортеж с гробом Евгения Евтушенко направится на Переделкинское кладбище.

09:30 11.04.2017 После траурной церемонии кортеж с гробом Евгения Евтушенко направится на Переделкинское кладбище.

Арбитражный суд РТ начал рассмотрение дела о банкротстве ТФБ

Истцом выступает Банк России.

09:15 11.04.2017 Истцом выступает Банк России.

В Лаишевском районе грузовик смял легковушку

ДТП произошло на трассе Казань – Чистополь.

08:18 11.04.2017 ДТП произошло на трассе Казань – Чистополь.

Более 130 татарстанским работникам выплатили долги по заработной плате

Общая сумма задолженности по зарплате составляла почти 800 тыс. рублей.

22:00 10.04.2017 Общая сумма задолженности по зарплате составляла почти 800 тыс. рублей.

Ученые Новосибирска попросили многолетнюю госпрограмму для введения в рацион россиян рогатых огурцов

По мнению специалистов, адаптированные в России вигна, момордика, восковая тыква и рогатый огурец восполнят недостаток микроэлементов.

21:26 10.04.2017 По мнению специалистов, адаптированные в России вигна, момордика, восковая тыква и рогатый огурец восполнят недостаток микроэлементов.

Финальная программа конкурса новой драматургии «Ремарка» посетит Качаловский театр

В течение трех дней на малой сцене будут проходить читки пьес современных драматургов, попавших в шорт-лист конкурсной программы.

21:17 10.04.2017 В течение трех дней на малой сцене будут проходить читки пьес современных драматургов, попавших в шорт-лист конкурсной программы.

18 медалей завоевала сборная РТ на турнире по каратэ WKF «Кубок Ак Барс»

Турнир прошел на пяти татами с участием 1,5 тыс. спортсменов более чем из 30 регионов страны.

21:00 10.04.2017 Турнир прошел на пяти татами с участием 1,5 тыс. спортсменов более чем из 30 регионов страны.

УНИКС проиграл дома «Локомотиву»

В напряженной борьбе казанцы уступили кубанцам со счетом 77:83.

20:55 10.04.2017 В напряженной борьбе казанцы уступили кубанцам со счетом 77:83.

Жители Татарстана могут внести предложения по изменениям в республиканском бюджете

Предложения и замечания к законопроекту принимаются на портале «Открытый Татарстан».

20:52 10.04.2017 Предложения и замечания к законопроекту принимаются на портале «Открытый Татарстан».

Состоялся первый большой концерт звезд татарской эстрады Москвы

В ближайшем будущем татарская эстрада Москвы сможет конкурировать с татарской эстрады Казани.

20:38 10.04.2017 В ближайшем будущем татарская эстрада Москвы сможет конкурировать с татарской эстрады Казани.

Татарские режиссеры должны ставить только пьесы татарских драматургов – Мансур Гилязов

Если в течение пяти лет будут ставить произведения современных авторов, то в татарском театре начнется ренессанс.

20:14 10.04.2017 Если в течение пяти лет будут ставить произведения современных авторов, то в татарском театре начнется ренессанс.

В Татарстане на «черных копателей» заведено уголовное дело

Ущерб природе за незаконное пользование недрами оценивается в миллион рублей.

19:50 10.04.2017 Ущерб природе за незаконное пользование недрами оценивается в миллион рублей.

Туристический потенциал Татарстана презентовали в Кувейте

Председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов пригласил кувейтцев посетить Татарстан.

19:16 10.04.2017 Председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов пригласил кувейтцев посетить Татарстан.

В Челябинске попал на видео гуляющий по городу медведь

Животное без намордника мирно гуляло и было привязано к дому.

18:54 10.04.2017 Животное без намордника мирно гуляло и было привязано к дому.

«ФОН-строй» погасил часть долга по зарплате

Общая сумма выплат 132 работникам составила 791 тысячу рублей.

18:36 10.04.2017 Общая сумма выплат 132 работникам составила 791 тысячу рублей.

Видео: Мэр Альметевска призвал горожан на субботник хитом «Тает лед»

Клип был снят при участии Департамента экологии и природопользования Альметьевска.

18:05 10.04.2017 Клип был снят при участии Департамента экологии и природопользования Альметьевска.

В Арбитражном суде РТ состоялось рассмотрение дела о банкротстве Анкор банка

Стороны-участницы процесса согласились с требованием ЦБ признать Анкор банк банкротом.

18:02 10.04.2017 Стороны-участницы процесса согласились с требованием ЦБ признать Анкор банк банкротом.

Прокуратура направила в суды 182 иска в защиту вкладчиков ТФБ

75 исков назначены к рассмотрению с 13 апреля по 10 мая 2017 года.

17:48 10.04.2017 75 исков назначены к рассмотрению с 13 апреля по 10 мая 2017 года.

В Казани провели флешмоб против абортов «Начало жизни»

Участники флешмоба смогли изучить муляжи эмбрионов, изготовленные из специального материала, на ощупь напоминающего кожу младенца.

17:42 10.04.2017 Участники флешмоба смогли изучить муляжи эмбрионов, изготовленные из специального материала, на ощупь напоминающего кожу младенца.

«Рубин» сыграл вничью в Томске

Казанская команда не смогла обыграть аутсайдера чемпионата – «Томь».

17:17 10.04.2017 Казанская команда не смогла обыграть аутсайдера чемпионата – «Томь».

Экологи и надзорные органы выясняют причины массового мора рыбы на Волге

На место происшествия выехали специалисты Минэкологии РТ, Росприроднадзора и Рыбнадзора.

17:00 10.04.2017 На место происшествия выехали специалисты Минэкологии РТ, Росприроднадзора и Рыбнадзора.

В районе у театра кукол «Экият» в Казани началось согласование проектов жилой застройки

ИА «Татар-информ» публикует согласованные межведомственной комиссией мэрии столицы РТ проекты в границах исторического поселения города.

16:57 10.04.2017 ИА «Татар-информ» публикует согласованные межведомственной комиссией мэрии столицы РТ проекты в границах исторического поселения города.

На Земле для члена экипажа МКС Сергея Рыжикова был приготовлен сюрприз

Сослуживцы по почте отправили ему нераспустившиеся веточки забайкальского багульника, который зацвел к приземлению экипажа.

16:53 10.04.2017 Сослуживцы по почте отправили ему нераспустившиеся веточки забайкальского багульника, который зацвел к приземлению экипажа.

Нижнекамцы отметят юбилей Беллы Ахмадулиной публичным чтением стихов

В библиотеках города пройдет единый день чтения стихов «Здравствуй, чудо по имени Белла!»

16:21 10.04.2017 В библиотеках города пройдет единый день чтения стихов «Здравствуй, чудо по имени Белла!»

Прокуратура проверила степень родства у руководства Челнов

Доводы заявителя о том, что супруга мэра Челнов является двоюродной сестрой руководителя исполкома города, не подтвердились.

16:18 10.04.2017 Доводы заявителя о том, что супруга мэра Челнов является двоюродной сестрой руководителя исполкома города, не подтвердились.