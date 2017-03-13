В Кукмор прилетели свиристели (фото)

11 Апрель 2017 | новости

Эти птицы - вестники ранней весны. Они появляются, когда еще не растаял снег, когда холода только начинают отступать. Стайки летают от дерева к дереву, наполняя воздух характерными звуками. Именно благодаря им птица получила свое имя – свиристель.

В этом году свиристелей действительно прилетело много. Каждый год, в конце зимы, свиристели кочуют из лесов в города, села, к гроздьям рябины под окном. И поднимают жителям настроение. Ведь прилет свиристелей напоминает: зима, действительно, начинает сдавать свои позиции.