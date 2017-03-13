16 апреля в спортшколе «Зилант» пройдет открытый турнир по баскетболу среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения. Начало соревнований в 09.00.
В Кукморе состоится турнир по баскетболу
11 Апрель 2017 | новости Печать
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В Республике
В Нижнекамске запустили трамвай по «зеленому маршруту»
В рамках Года экологии в городе прошли флешмобы с танцами и пропагандой проведения санитарной очистки прилегающих к домам территорий.
10:03 11.04.2017
В рамках Года экологии в городе прошли флешмобы с танцами и пропагандой проведения санитарной очистки прилегающих к домам территорий.
10:03 11.04.2017
В Бугульме обнаружена несанкционированная свалка ТБО
Свалку мусора нашел общественный инспектор, патрулировавший территорию в рамках санитарно-экологического двухмесячника.
09:56 11.04.2017
Свалку мусора нашел общественный инспектор, патрулировавший территорию в рамках санитарно-экологического двухмесячника.
09:56 11.04.2017
Фото: В Челнах легковушка вылетела на обочину и перевернулась
Разбитая «Лада» лежит на обочине на улице Вахитова.
09:46 11.04.2017
Разбитая «Лада» лежит на обочине на улице Вахитова.
09:46 11.04.2017
«ТФБ Финанс»: Илнар Абдулманов остается под арестом
Илнар Абдулманов пробудет за решеткой до 2 июля.
09:35 11.04.2017
Илнар Абдулманов пробудет за решеткой до 2 июля.
09:35 11.04.2017
Ведущие бизнес практики «прокачали» команды топ-менеджмента Татарстана знаниями о мировых трендах
150 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных профессионалов.
11:37 10.04.2017
150 делегатов KAZAN BUSINESS FORUM получили практические кейсы и инструменты для работы от международных профессионалов.
11:37 10.04.2017
В Центре магистратуры Института управления, экономики и финансов КФУ пройдет День открытых дверей
Мероприятие состоится 15 апреля в 10.00 по адресу: Казань, ул. Бутлерова, 4.
11:03 10.04.2017
Мероприятие состоится 15 апреля в 10.00 по адресу: Казань, ул. Бутлерова, 4.
11:03 10.04.2017
В Москве началась церемония прощания с Евгением Евтушенко
После траурной церемонии кортеж с гробом Евгения Евтушенко направится на Переделкинское кладбище.
09:30 11.04.2017
После траурной церемонии кортеж с гробом Евгения Евтушенко направится на Переделкинское кладбище.
09:30 11.04.2017
Арбитражный суд РТ начал рассмотрение дела о банкротстве ТФБ
Истцом выступает Банк России.
09:15 11.04.2017
Истцом выступает Банк России.
09:15 11.04.2017
В Лаишевском районе грузовик смял легковушку
ДТП произошло на трассе Казань – Чистополь.
08:18 11.04.2017
ДТП произошло на трассе Казань – Чистополь.
08:18 11.04.2017
Более 130 татарстанским работникам выплатили долги по заработной плате
Общая сумма задолженности по зарплате составляла почти 800 тыс. рублей.
22:00 10.04.2017
Общая сумма задолженности по зарплате составляла почти 800 тыс. рублей.
22:00 10.04.2017
Ученые Новосибирска попросили многолетнюю госпрограмму для введения в рацион россиян рогатых огурцов
По мнению специалистов, адаптированные в России вигна, момордика, восковая тыква и рогатый огурец восполнят недостаток микроэлементов.
21:26 10.04.2017
По мнению специалистов, адаптированные в России вигна, момордика, восковая тыква и рогатый огурец восполнят недостаток микроэлементов.
21:26 10.04.2017
Финальная программа конкурса новой драматургии «Ремарка» посетит Качаловский театр
В течение трех дней на малой сцене будут проходить читки пьес современных драматургов, попавших в шорт-лист конкурсной программы.
21:17 10.04.2017
В течение трех дней на малой сцене будут проходить читки пьес современных драматургов, попавших в шорт-лист конкурсной программы.
21:17 10.04.2017
18 медалей завоевала сборная РТ на турнире по каратэ WKF «Кубок Ак Барс»
Турнир прошел на пяти татами с участием 1,5 тыс. спортсменов более чем из 30 регионов страны.
21:00 10.04.2017
Турнир прошел на пяти татами с участием 1,5 тыс. спортсменов более чем из 30 регионов страны.
21:00 10.04.2017
УНИКС проиграл дома «Локомотиву»
В напряженной борьбе казанцы уступили кубанцам со счетом 77:83.
20:55 10.04.2017
В напряженной борьбе казанцы уступили кубанцам со счетом 77:83.
20:55 10.04.2017
Жители Татарстана могут внести предложения по изменениям в республиканском бюджете
Предложения и замечания к законопроекту принимаются на портале «Открытый Татарстан».
20:52 10.04.2017
Предложения и замечания к законопроекту принимаются на портале «Открытый Татарстан».
20:52 10.04.2017
Состоялся первый большой концерт звезд татарской эстрады Москвы
В ближайшем будущем татарская эстрада Москвы сможет конкурировать с татарской эстрады Казани.
20:38 10.04.2017
В ближайшем будущем татарская эстрада Москвы сможет конкурировать с татарской эстрады Казани.
20:38 10.04.2017
Татарские режиссеры должны ставить только пьесы татарских драматургов – Мансур Гилязов
Если в течение пяти лет будут ставить произведения современных авторов, то в татарском театре начнется ренессанс.
20:14 10.04.2017
Если в течение пяти лет будут ставить произведения современных авторов, то в татарском театре начнется ренессанс.
20:14 10.04.2017
В Татарстане на «черных копателей» заведено уголовное дело
Ущерб природе за незаконное пользование недрами оценивается в миллион рублей.
19:50 10.04.2017
Ущерб природе за незаконное пользование недрами оценивается в миллион рублей.
19:50 10.04.2017
Туристический потенциал Татарстана презентовали в Кувейте
Председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов пригласил кувейтцев посетить Татарстан.
19:16 10.04.2017
Председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов пригласил кувейтцев посетить Татарстан.
19:16 10.04.2017
В Челябинске попал на видео гуляющий по городу медведь
Животное без намордника мирно гуляло и было привязано к дому.
18:54 10.04.2017
Животное без намордника мирно гуляло и было привязано к дому.
18:54 10.04.2017
«ФОН-строй» погасил часть долга по зарплате
Общая сумма выплат 132 работникам составила 791 тысячу рублей.
18:36 10.04.2017
Общая сумма выплат 132 работникам составила 791 тысячу рублей.
18:36 10.04.2017
Видео: Мэр Альметевска призвал горожан на субботник хитом «Тает лед»
Клип был снят при участии Департамента экологии и природопользования Альметьевска.
18:05 10.04.2017
Клип был снят при участии Департамента экологии и природопользования Альметьевска.
18:05 10.04.2017
В Арбитражном суде РТ состоялось рассмотрение дела о банкротстве Анкор банка
Стороны-участницы процесса согласились с требованием ЦБ признать Анкор банк банкротом.
18:02 10.04.2017
Стороны-участницы процесса согласились с требованием ЦБ признать Анкор банк банкротом.
18:02 10.04.2017
Прокуратура направила в суды 182 иска в защиту вкладчиков ТФБ
75 исков назначены к рассмотрению с 13 апреля по 10 мая 2017 года.
17:48 10.04.2017
75 исков назначены к рассмотрению с 13 апреля по 10 мая 2017 года.
17:48 10.04.2017
В Казани провели флешмоб против абортов «Начало жизни»
Участники флешмоба смогли изучить муляжи эмбрионов, изготовленные из специального материала, на ощупь напоминающего кожу младенца.
17:42 10.04.2017
Участники флешмоба смогли изучить муляжи эмбрионов, изготовленные из специального материала, на ощупь напоминающего кожу младенца.
17:42 10.04.2017
«Рубин» сыграл вничью в Томске
Казанская команда не смогла обыграть аутсайдера чемпионата – «Томь».
17:17 10.04.2017
Казанская команда не смогла обыграть аутсайдера чемпионата – «Томь».
17:17 10.04.2017
Экологи и надзорные органы выясняют причины массового мора рыбы на Волге
На место происшествия выехали специалисты Минэкологии РТ, Росприроднадзора и Рыбнадзора.
17:00 10.04.2017
На место происшествия выехали специалисты Минэкологии РТ, Росприроднадзора и Рыбнадзора.
17:00 10.04.2017
В районе у театра кукол «Экият» в Казани началось согласование проектов жилой застройки
ИА «Татар-информ» публикует согласованные межведомственной комиссией мэрии столицы РТ проекты в границах исторического поселения города.
16:57 10.04.2017
ИА «Татар-информ» публикует согласованные межведомственной комиссией мэрии столицы РТ проекты в границах исторического поселения города.
16:57 10.04.2017
На Земле для члена экипажа МКС Сергея Рыжикова был приготовлен сюрприз
Сослуживцы по почте отправили ему нераспустившиеся веточки забайкальского багульника, который зацвел к приземлению экипажа.
16:53 10.04.2017
Сослуживцы по почте отправили ему нераспустившиеся веточки забайкальского багульника, который зацвел к приземлению экипажа.
16:53 10.04.2017
Нижнекамцы отметят юбилей Беллы Ахмадулиной публичным чтением стихов
В библиотеках города пройдет единый день чтения стихов «Здравствуй, чудо по имени Белла!»
16:21 10.04.2017
В библиотеках города пройдет единый день чтения стихов «Здравствуй, чудо по имени Белла!»
16:21 10.04.2017
Прокуратура проверила степень родства у руководства Челнов
Доводы заявителя о том, что супруга мэра Челнов является двоюродной сестрой руководителя исполкома города, не подтвердились.
16:18 10.04.2017
Доводы заявителя о том, что супруга мэра Челнов является двоюродной сестрой руководителя исполкома города, не подтвердились.
16:18 10.04.2017
Видео: женщина избила в Казани мужчину за то, что он фотографировал ее авто
Автомобиль был припаркован рядом со знаком «Остановка и стоянка запрещена».
16:07 10.04.2017
Автомобиль был припаркован рядом со знаком «Остановка и стоянка запрещена».
16:07 10.04.2017