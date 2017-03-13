Гороскоп на 11 апреля: Близнецы проявят дар убеждения, Рак наведет порядок в личных делах

10 Апрель 2017 | новости

Звезды гороскопа на стороне тех, кто не пренебрегает порядком, так что если у вас получилось прийти на работу без опоздания, вы уже на полпути к успеху. Достаточно соблюдать элементарные правила, чтобы дела шли лучше обычного. И наоборот: если вы хотите, чтобы все пошло из рук вон плохо, просто отложите свои дела чуть-чуть на потом. В остальном же, это день логики и стремления все упорядочить. Звезды склоняют к самоорганизации, а также к организации любых мероприятий, планированию и наведению порядка в делах. В течение дня возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.

ОВЕН

На повестке дня у Овна будут стоять два небезызвестных вопроса: «Кто виноват?» и «Что делать?» Вот только если на второй вопрос шансы найти ответ невысоки, то что касается поиска виноватых, здесь у Овна сложностей не предвидится. Мысли о справедливости, а также о том, кому и как следует поступать, то и дело будут отвлекать Овна от собственных планов. Так может, и бог с ним, с поиском виноватых? Не лучше ли заняться своими делами?

ТЕЛЕЦ

Телец рискует весь день провести за решением чужих проблем и вопросов. Именно к этому его склоняют звезды гороскопа. Из-за этого собственные дела и планы могут оказаться на время отодвинутыми на второй план. Зато, помогая другим, Телец имеет шанс приобрести новых друзей и союзников. А это, согласитесь, тоже неплохо.

БЛИЗНЕЦЫ

Как никогда Близнецы могут удивить всех (в том числе и себя) своими организаторскими способностями. То, на что вчера окружающих пришлось бы долго уговаривать, у Близнецов может получиться без лишних усилий. Проснувшийся у Близнецов дар убеждения будет подкреплен яркостью позитивных эмоций, сочетающихся с безупречной логикой. Устоять против такого арсенала окружающим будет непросто!

РАК

Девизом Рака вполне могут стать слова: «Важней всего порядок в доме»! И это относится не только к уборке помещения, но и к порядку в личных делах. Для Рака это отличное время для того, чтобы укрепить отношения с близкими или устранить недоразумения, которые, возможно, накопились в семье на этот момент. Ну и благоустройством дома ему тоже заняться не помешает.

Именинники 11 апреля: • Васса • Иван • Иона • Исаак • Кирилл • Корнилий • Марк • Остап (Евстафий) • Станислав /католич./ • Филипп • Ян

ЛЕВ

Залог успеха Льва – это последовательность и постепенность, благо именно к этому его и склоняют звезды гороскопа. Ум будет работать четко и быстро, да и вообще дела обещают идти как по маслу. В общении Лев вполне может удивить окружающих своим здравомыслием и рассудительностью. В делах это принесет ему немало пользы, а вот у любимого человека, увы, способно вызвать зевоту.

ДЕВА

Перед Девой встанет необходимость разобраться в своих финансах. Желательно не откладывать эти дела на потом, потому что более удобного времени не будет еще долго. Очень полезным для Девы будет сесть за стол и расписать свои основные планы на ближайшее будущее, обратив особое внимание на графу расходов и доходов. Вероятность того, что эти планы окажутся удачными, очень высока.

ВЕСЫ

Весам захочется во всем видеть логику и смысл, жаль только, что окружающие не обязательно будут разделять такие их настроения. Ничего страшного, занимайтесь спокойно своими делами, и все пойдет как по маслу. Весы будут особенно удачливы в делах, требующих последовательности и логичности, вот и не надо тратить лишних эмоций ни на что другое.

СКОРПИОН

Что бы ни творилось вокруг, Скорпион предпочтет поставить стену между собой и окружающей действительностью. Мир пусть сходит с ума, как ему хочется – Скорпион же будет заниматься своими собственными делами, несмотря ни на что. Вообще, весь этот мир не стоит того, чтобы на него отвлекаться! Ну разве что поговорить немного о его странностях и недостатках.

СТРЕЛЕЦ

У Стрельца появится шанс организовать любое шоу. Вопрос только в том, что это будет за шоу – красивое представление с массой зрителей или банальная семейная сцена с битьем посуды и разговорами на повышенных тонах. В любом случае, артистические способности у Стрельца будут на высоте. Осталось только найти им симпатичное применение.

КОЗЕРОГ

На повестке дня у Козерога будут стоять вопросы, связанные с организацией и дисциплиной. Все, что не вписывается в установленные нормы и правила, может вызывать у Козерога активное неприятие. Постарайтесь, чтобы это не переросло в раздражение. Ну а если не хотите прослыть моралистом, не пытайтесь читать окружающим мораль. Оставьте это Крылову с Лафонтеном – у них это тоже получалось неплохо.

ВОДОЛЕЙ

Водолею очень не мешает найти время для того, чтобы организовать какой-нибудь дружеский междусобойчик. Еще лучше устроить совместный поход с друзьями на какое-то мероприятие. Хоть в театр, хоть на выставку или в кино. Главное – чтобы тема была интересная. В этом случае теплая дружеская атмосфера и позитивные эмоции Водолею гарантированы.

РЫБЫ

В этот день Рыбам категорически противопоказано любое общение с начальством. Если же начальство, как назло, решит вызвать вас «на ковер», провести какую-то беседу или пообщаться с вами по телефону, придумайте любую отговорку. Все что угодно: больная бабушка, внезапная мигрень, атомная война… В противном случае общение с начальством у Рыб может плавно перетечь в разговор на повышенных тонах, а затем и в увольнение.

ampravda.ru