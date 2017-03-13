Кукморские бабушки состязались в конкурсе (фото)

10 Апрель 2017 | новости

«Бабушка – это самый лучший друг, воспитательница, заступница, сказочница и кулинарка» - во время этого конкурса постарались выяснить самую лучшую бабушку.

Участниками конкурса и членами жюри были сами отдыхающие. Конкурс проводился поэтапно. Первый этап – «Знакомство, хобби», каждый участник рассказал о себе, любимом занятии, о своих увлечениях. Во втором этапе наши бабушки состязались по знанию пословиц, поговорок и загадок, ласковых слов внукам, далее вспоминали колыбельные песни и придумывали новые концовки старым сказкам, разыгрывали ситуации «тещи» и «свекрови», «бабушки-заступницы». Продолжая конкурс, бабушки защищали блюда, приготовленные своими руками, делились рецептами, своими секретами приготовления изысканных блюд. Последний этап конкурса «Танцы, песни, пляска…», где участники показали свои музыкальные способности.

Пока жюри подводило итоги, подопечные танцевали под татарскую народную музыку. В завершении конкурса участники дружно устроили чаепитие. Пожилые граждане зарядились позитивным настроением.