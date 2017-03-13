Синоптики предупреждают о заморозках

Сильные заморозки ждут нас на этой неделе. В некоторых регионах ночные температуры опустятся ниже минус 30 градусов, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

А Москву в начале недели ждут небольшие дожди. Воздух будет прогреваться до 9-14 градусов тепла, что выше климатической нормы. К среде похолодает до +7…+12 градусов. Такая температура продержится до конца недели. При этом высока вероятность дождей.

Север европейской России находится в холодном воздухе. В Мурманской, Архангельской, Вологодской области днем максимум +6 градусов.

Тепло в северо-западных районах. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях +12…+17 градусов.

Кратковременные дожди и мокрый снег в среднем Поволжье. В светлое время суток там +5…+10 градусов, но ночью еще морозы.

Прохладно на юге России. На черноморском побережье от 7 до 12 градусов. В горах все еще дождливо, а кое-где и снежно. Но в Крыму уже без осадков.

Потепление на Урал приходит с осадками и ветром, столбики термометров покажут +4…+9. На южном Урале - на пару градусов теплее.

Похолодание на Ямале. Ночная температура в регионе опустится до минус 33 градусов. Арктический холод и на севере Красноярского края. На Таймыре, Эвенкии, в Туруханском районе ночью до минус 30 градусов. В центре Красноярского края дождь, днем около 10 градусов тепла.

У Байкала в начале недели похолодает, погода с осадками и ветром. В Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области +4…+6.

Сильные осадки в Амурской области. Также дождь в Хабаровском крае и Приморском крае. Но температура идет на повышение. В Амурской области до +15 градусов, столько же в Хабаровском крае. В Приморье - до плюс 20.