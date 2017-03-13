Уникальный тест: выберете лягушку и узнайте источник вашего богатства

10 Апрель 2017 | новости Печать

Уникальный тест: выберете лягушку и узнайте источник вашего богатства

Серьезные и подробные исследования — это, конечно, дело нужное и важное. Но порой шуточная проверка может нам поведать о человеке гораздо больше, чем многостраничный опросник. Вы, вероятно, слышали, что еще в Древнем Китае лягушка считалась символом богатства, мудрости и долголетия. А мудрецы говорили, что каждый понимает богатство по-своему и выбирает к нему личную дорогу.

Мы предлагаем вам, приняв во внимание выходное настроение, выбрать на этой картинке одну из 16 лягушек, являющихся потенциальным источником богатства. Какая вам больше нравится?

  1. Источник вашего богатства — профессия, связанная с публичностью, рекламой, славой. Для вас важна забота о внешнем виде, хорошем вкусе. Вы должны быть эффектны, а ваши идеи — эффективны. Вполне возможно, что ваше призвание — журналистика, салон красоты, модельный бизнес, продажа украшений и брендовых вещей. Не исключена также творческая карьера певца или актера.
  2. Ваш источник богатства — вы сами. Ваши идеи, размышления, логика. Вы способны придумать новую систему или качественно реконструировать прежнюю. Ваш разум рационален, ваша успешная сфера деятельности — финансы, юриспруденция, наука. Вы умеете широко и свободно мыслить. Не стесняйтесь заявлять об этом вслух.
  3. Ваш источник богатства – вера. Искренняя, глубокая и сильная.  Это самое главное в вашей жизни. И это не обязательно религия. Вы можете верить в свою мечту, свои силы, в то, что делаете, а еще в людей, окружающих вас. И вы должны уметь дарить эту светлую веру другим, делиться ею чаще. Для вас подходит любая работа, направленная на помощь людям: педагог, врач, священник.
  4. Ваш источник богатства – работа в коллективе, в кругу единомышленников. Вы можете работать и в офисе, и на дому, или стать во главе собственного бизнеса. Но в любом случае для вас важно, чтобы рядом были близкие по духу люди: родные, друг детства, супруг(а), надежный партнер. Словом, тот, кто всегда поддержит вас и ваши идеи, поможет, если будет трудно.
  5. Ваш источник богатства – абсолютно все, что связано с домашним уютом. Ваш конек – приготовление различных блюд, кухонная техника и ее ремонт, садоводство, создание уюта. Вы можете быть владельцем симпатичного магазина или кафе, заниматься текстильной промышленностью, растениями и садовым инвентарем. А можете полностью уйти в домашние хлопоты, посвятив себя семье и детям.
  6. Ваш источник богатства – активность, действия и движение вперед. Ваш неизменный девиз: «Движение – жизнь!». Ваша профессия непременно должна быть связана с поездками и путешествиями. К тому же вам важно уделять время спорту. Если ваша работа не такая, то выберете подобное хобби. И душой не старейте. Двигайтесь!
  7. Главный источник богатства – жадность, желания. Это, к слову, не обязательно корыстолюбие. Например, жадность к жизни, к радостям и удовольствиям, что она приносит. Вы, скорее всего, будете «как рыба в воде» в сфере развлечений или ресторанном бизнесе. Вы ждете от жизни чувственных радостей, стремитесь доставлять наслаждение не только уму, но и телу. А еще одно важное условие – вы должны любить свою работу.
  8. Источник вашего богатства – праздники и фестивали. Вы можете устраивать детские утренники, работать фотографом на торжествах, быть тамадой или музыкантом. Из вас получится талантливый дизайнер, художник-оформитель или флорист. Вы отлично справитесь с обязанностями туристического агента и сможете вдохнуть жизнь в издания типографии. Помните, что вам необходима яркая жизнь, ведь от серых монотонных будней вы вскоре затоскуете.
  9. Источник богатства для вас – чувства, способность к эмпатии, пониманию других. Вы можете стать неплохим психологом, хотя в этом случае вам может помешать излишняя эмоциональность. Стремитесь к гармонии. Для вас идеальна любая творческая работа, вы как никто умеете выразить свои ощущения. Вы милосердны и всегда полны сочувствия к тем, кто обижен жизнью.
  10. Ваш источник богатства – строгая доброта. Вы стремитесь в этой жизни «причинять» добро. Вы, вероятно, бываете чересчур строги и придирчивы к людям, и вам кажется, что им скорее поможет кнут, чем пряник. Однако за своей колючей суровостью вы все же прячете теплоту души. Ваше добро всегда с кулаками. Вы призваны работать в полиции или служить в армии. А еще в любой сфере, где нужна критика. Но не забывайте, что конструктивная.
  11. Источник вашего богатства – свой бизнес. Хорошо, если он будет связан со строительством. Ведь вам постоянно необходимо создавать что-то новое, то, что будет служить людям не один год. Вы — серьезный и ответственный человек, умеете быть самокритичным и выносить урок из собственных ошибок. Вы довольно хороший наставник и учитель для тех, кто моложе вас и только начинает свой путь.
  12. Главный источник богатства – все, что связано с металлом и скоростью. Это и автомобильная промышленность, и все, что имеет отношение к поездам и самолетам. Вы человек современный, для вас важна скорость. А еще надежность и качество. Иногда вам кажется, что вы совершенно измотаны гонкой и не успеваете жить. В такие моменты вам обязательно нужна передышка.
  13. Ваш источник богатства – дарить тепло, радость. Себе и окружающим. Важный момент: не стоит зацикливаться на мелочах, пусть этим займутся другие. Ваша задача – фонтанировать идеи, придумывать каркас, создавать основу. И если сначала кажется, что это неладно скроено, когда будет сшито, все убедятся в размахе вашей идеи. Вас могут порой считать грубоватым человеком, но в действительности вы желаете всем только добра.
  14. Источник вашего богатства – чувство юмора. Вы можете его блистательно проявлять в любой сфере. Во многих сферах деятельности вы просто незаменимы. Ваше остроумие не только поможет вам найти настоящих друзей, но и будет двигателем вашей карьеры.  Главное условие, чтобы шутки не были злыми.
  15. Источник богатства для вас – любая профессия, имеющая отношение к чистоте, даже в некоторой степени стерильности. Удачной может стать карьера врача или ученого. И в жизни вы тоже должны хранить свои мысли чистыми, быть нравственным человеком с не запятнанной совестью. Именно вам как никому нельзя врать, совершать подлые поступки. Все это сразу отражается на вас самом.
  16. Источник вашего богатства – за морями, в далекой стране. К слову,  в вашей жизни море всегда будет играть большую роль. Поэтому лучше всего, если ваша работа или увлечения будут связаны с водой. Но не обязательно становится рыбаком или водопроводчиком. Вы просто можете иногда можете брать уроки дайвинга или завести аквариум и медитировать, разглядывая красочных плавающих рыбок, ухаживая за ними.

По материалам — marketium.ru


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