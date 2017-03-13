Уникальный тест: выберете лягушку и узнайте источник вашего богатства

10 Апрель 2017 | новости

Серьезные и подробные исследования — это, конечно, дело нужное и важное. Но порой шуточная проверка может нам поведать о человеке гораздо больше, чем многостраничный опросник. Вы, вероятно, слышали, что еще в Древнем Китае лягушка считалась символом богатства, мудрости и долголетия. А мудрецы говорили, что каждый понимает богатство по-своему и выбирает к нему личную дорогу.