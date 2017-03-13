Уникальный тест: выберете лягушку и узнайте источник вашего богатства

Мы предлагаем вам, приняв во внимание выходное настроение, выбрать на этой картинке одну из 16 лягушек, являющихся потенциальным источником богатства. Какая вам больше нравится?
- Источник вашего богатства — профессия, связанная с публичностью, рекламой, славой. Для вас важна забота о внешнем виде, хорошем вкусе. Вы должны быть эффектны, а ваши идеи — эффективны. Вполне возможно, что ваше призвание — журналистика, салон красоты, модельный бизнес, продажа украшений и брендовых вещей. Не исключена также творческая карьера певца или актера.
- Ваш источник богатства — вы сами. Ваши идеи, размышления, логика. Вы способны придумать новую систему или качественно реконструировать прежнюю. Ваш разум рационален, ваша успешная сфера деятельности — финансы, юриспруденция, наука. Вы умеете широко и свободно мыслить. Не стесняйтесь заявлять об этом вслух.
- Ваш источник богатства – вера. Искренняя, глубокая и сильная. Это самое главное в вашей жизни. И это не обязательно религия. Вы можете верить в свою мечту, свои силы, в то, что делаете, а еще в людей, окружающих вас. И вы должны уметь дарить эту светлую веру другим, делиться ею чаще. Для вас подходит любая работа, направленная на помощь людям: педагог, врач, священник.
- Ваш источник богатства – работа в коллективе, в кругу единомышленников. Вы можете работать и в офисе, и на дому, или стать во главе собственного бизнеса. Но в любом случае для вас важно, чтобы рядом были близкие по духу люди: родные, друг детства, супруг(а), надежный партнер. Словом, тот, кто всегда поддержит вас и ваши идеи, поможет, если будет трудно.
- Ваш источник богатства – абсолютно все, что связано с домашним уютом. Ваш конек – приготовление различных блюд, кухонная техника и ее ремонт, садоводство, создание уюта. Вы можете быть владельцем симпатичного магазина или кафе, заниматься текстильной промышленностью, растениями и садовым инвентарем. А можете полностью уйти в домашние хлопоты, посвятив себя семье и детям.
- Ваш источник богатства – активность, действия и движение вперед. Ваш неизменный девиз: «Движение – жизнь!». Ваша профессия непременно должна быть связана с поездками и путешествиями. К тому же вам важно уделять время спорту. Если ваша работа не такая, то выберете подобное хобби. И душой не старейте. Двигайтесь!
- Главный источник богатства – жадность, желания. Это, к слову, не обязательно корыстолюбие. Например, жадность к жизни, к радостям и удовольствиям, что она приносит. Вы, скорее всего, будете «как рыба в воде» в сфере развлечений или ресторанном бизнесе. Вы ждете от жизни чувственных радостей, стремитесь доставлять наслаждение не только уму, но и телу. А еще одно важное условие – вы должны любить свою работу.
- Источник вашего богатства – праздники и фестивали. Вы можете устраивать детские утренники, работать фотографом на торжествах, быть тамадой или музыкантом. Из вас получится талантливый дизайнер, художник-оформитель или флорист. Вы отлично справитесь с обязанностями туристического агента и сможете вдохнуть жизнь в издания типографии. Помните, что вам необходима яркая жизнь, ведь от серых монотонных будней вы вскоре затоскуете.
- Источник богатства для вас – чувства, способность к эмпатии, пониманию других. Вы можете стать неплохим психологом, хотя в этом случае вам может помешать излишняя эмоциональность. Стремитесь к гармонии. Для вас идеальна любая творческая работа, вы как никто умеете выразить свои ощущения. Вы милосердны и всегда полны сочувствия к тем, кто обижен жизнью.
- Ваш источник богатства – строгая доброта. Вы стремитесь в этой жизни «причинять» добро. Вы, вероятно, бываете чересчур строги и придирчивы к людям, и вам кажется, что им скорее поможет кнут, чем пряник. Однако за своей колючей суровостью вы все же прячете теплоту души. Ваше добро всегда с кулаками. Вы призваны работать в полиции или служить в армии. А еще в любой сфере, где нужна критика. Но не забывайте, что конструктивная.
- Источник вашего богатства – свой бизнес. Хорошо, если он будет связан со строительством. Ведь вам постоянно необходимо создавать что-то новое, то, что будет служить людям не один год. Вы — серьезный и ответственный человек, умеете быть самокритичным и выносить урок из собственных ошибок. Вы довольно хороший наставник и учитель для тех, кто моложе вас и только начинает свой путь.
- Главный источник богатства – все, что связано с металлом и скоростью. Это и автомобильная промышленность, и все, что имеет отношение к поездам и самолетам. Вы человек современный, для вас важна скорость. А еще надежность и качество. Иногда вам кажется, что вы совершенно измотаны гонкой и не успеваете жить. В такие моменты вам обязательно нужна передышка.
- Ваш источник богатства – дарить тепло, радость. Себе и окружающим. Важный момент: не стоит зацикливаться на мелочах, пусть этим займутся другие. Ваша задача – фонтанировать идеи, придумывать каркас, создавать основу. И если сначала кажется, что это неладно скроено, когда будет сшито, все убедятся в размахе вашей идеи. Вас могут порой считать грубоватым человеком, но в действительности вы желаете всем только добра.
- Источник вашего богатства – чувство юмора. Вы можете его блистательно проявлять в любой сфере. Во многих сферах деятельности вы просто незаменимы. Ваше остроумие не только поможет вам найти настоящих друзей, но и будет двигателем вашей карьеры. Главное условие, чтобы шутки не были злыми.
- Источник богатства для вас – любая профессия, имеющая отношение к чистоте, даже в некоторой степени стерильности. Удачной может стать карьера врача или ученого. И в жизни вы тоже должны хранить свои мысли чистыми, быть нравственным человеком с не запятнанной совестью. Именно вам как никому нельзя врать, совершать подлые поступки. Все это сразу отражается на вас самом.
- Источник вашего богатства – за морями, в далекой стране. К слову, в вашей жизни море всегда будет играть большую роль. Поэтому лучше всего, если ваша работа или увлечения будут связаны с водой. Но не обязательно становится рыбаком или водопроводчиком. Вы просто можете иногда можете брать уроки дайвинга или завести аквариум и медитировать, разглядывая красочных плавающих рыбок, ухаживая за ними.
По материалам — marketium.ru