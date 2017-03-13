Рособрнадзор запретил набирать студентов в три вуза

10 Апрель 2017 | новости

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки объявила о запрете на прием студентов в несколько вузов, пишет источник.

Рособрнадзор запретил принимать студентов сразу в три вуза. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщается на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что прием запрещен в Московскую государственную академию ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.Скрябина, волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА и Владикавказский институт управления. Отмечается, что решение принято из-за неисполнения предписаний ведомства в установленные сроки.

Также Рособрнадзор отозвал лицензию у НОУ ВПО «Экономико-юридический институт». Отмечается, что это связано с неисполнением установленных ведомством предписаний.

Напомним, в конце марта Рособрнадзор отозвал лицензии еще у трех вузов. В соответствии с постановлением принимать студентов запретили в Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения и Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина.

Запрет на прием обучающихся не ограничивает остальную образовательную деятельность вуза. В случае если лицензия образовательного учреждения приостанавливается или аннулируется, учредитель вуза обязан обеспечить перевод студентов (с их письменного согласия) в другие высшие учебные заведения на аккредитованные программы по аналогичным направлениям с сохранением условий обучения, включая форму, курс и стоимость.

Фото: informing.ru