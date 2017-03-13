Кукморяне приняли участие на форуме «Татарская культура. Взгляд в будущее» в Вятских Полянах (фото)

10 Апрель 2017 | новости Печать

Кукморяне приняли участие на форуме «Татарская культура. Взгляд в будущее» в Вятских Полянах (фото)

В Доме культуры «Победа» города Вятские Поляны в рамках Дня татарской культуры прошел I открытый областной форум «Татарская культура. Взгляд в будущее». 

В рамках форума были организованы познавательные и творческие мероприятия, направленные на повышение интереса к изучению родного языка, сохранение традиций и обычаев национальной татарской культуры. Кульминацией торжественного открытия стала праздничная концертная программа «Язгы моңнар - Мелодия весны» с участием звезд татарской эстрады Ильназа Баха и Рузили Самигуллиной. На концерте выступил и ансамбль гармонистов «Баламишкин» при Кукморском районном Доме культуры. На мероприятие также были приглашены писатели-любители творческого объединения «Салават купере». Была организована и выставка Кукморского валяльно-войлочного комбината.

Фото Рашита Миннегалиева

 


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