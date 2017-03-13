В Кукморском районе ведется ямочный ремонт (фото)

10 Апрель 2017 | новости

На объездных дорогах района дорожники ведут ямочный ремонт.

Бригада дорожного ремонтно-строительного участка «Кукморский» Сабинского филиала акционерного общества «Татавтодор» ремонтирует участок горячей асфальтобенной смесью на автодороге Куркино-Каенсар.

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