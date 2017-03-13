В Кукморе в результате пожара пострадал мужчина (фото)

10 Апрель 2017 | Происшествия в Кукморе

По данным районной пожарно-спасательной части, вчера около 9.00 в одном из домов по улице Железнодорожная поселка Кукмор произошел пожар. Из дверных проемов и крыши жилого дома шел сильный дым, из оконных проемов чердачного помещения были видны языки пламени. Была угроза дальнейшего распространения огня.

В результате пожара обгорела кухня и чердачное помещение на общей площади 35 квадратных метров. Пострадал хозяин дома. Пострадавший с ожогами был госпитализирован в хирургическое отделение Кукморской ЦРБ. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.