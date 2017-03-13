Пенсионный фонд разъяснил порядок выплаты пенсий уволенным пенсионерам

10 Апрель 2017 | Новости Пенсионного фонда

Работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации после завершения трудовой деятельности. Порядок выплаты пенсий пенсионерам, прекратившим работу или иную деятельность, остается прежним – через три месяца после месяца увольнения**.

Например, пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность с апреля 2017 года, пенсия с учетом индексации выплачивается только с август 2017 года (май, июнь, июль), уволенным с мая 2017 года – начиная с сентября 2017 года (июнь, июль, август) и т.д. Следовательно, пенсионеры, которые завершили трудовую деятельность с декабря 2016 года, получат пенсию с апреля 2017 года с учетом сразу двух индексаций (за 2016 и 2017 года).

**в соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 28.12.2013г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях» (в редакции Федерального закона от 28.12.2015 г. № 385-ФЗ).