В Кукморе прошел турнир по хоккею на призы торгового центра «Магистрат»

10 Апрель 2017 | Спорт

На базе Ледового дворца «Олимп» состоялся турнир по хоккею среди любительских команд 1999 года рождения и старше на призы торгового центра «Магистрат».

В турнире приняли участие команды: Кукмор, Кукмор-2, Мамадыш, Шемордан, Шуни, Балтаси. По результатам игр третье место заняла команда Кукмор, второе место – Шемордан, первое место – Мамадыш. Победители турнира были награждены кубками и медалями, призеры в номинациях - ценными призами торгового центра «Магистрат».

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