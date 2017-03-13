В ЖК «Салават Купере» готовят к сдаче новые дома

10 Апрель 2017 | новости

Дом 13-1 в ЖК «Салават Купере» в Казани начнет заселятся 12 апреля. А к концу мая будут сданы все четыре дома комплекса. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

«Наша первая ласточка – это дом 13-1, строительство которого уже завершено. 7 апреля было получено заключение о соответствии. 12 апреля планируется получение акта о вводе в эксплуатацию. В этот же день начнется заселение, первые соципотечники получат ключи от квартир», – заявил Гимаев.

По словам замминистра строительства РТ, еще два дома – 10-2 и 10-7 – будут сданы к концу мая. «Массовая сдача домов "Салават Купере" начнется в августе. 15 сентября – это срок готовности домов, установленный Президентом РТ», – отметил Ильшат Гимаев.

Также замминистра подчеркнул, что построенные дома не обходятся без недочетов, на устранение которых требуется дополнительное время.