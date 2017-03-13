Кукморская команда объединения «Юный спасатель» вернулась с третьим местом из Мамадыша (фото)

10 Апрель 2017 | Тема дня

Честь нашего района было представлено защищать команде военно-патриотического объединения Центра внешкольной работы «Юный спасатель» при Кукморской гимназии №1 под руководством Фаргата Гилаева. В конкурсах «Визитка» (равнение на знамена Великой Победы) команда заняла 2 место, «Хорош в строю, силен в бою» - 3 место, «Одевание ОЗК» - 1 место, «Меткий стрелок» - 1 место, «Неполная разборка и сборка АК-74» - 3 место, по физической подготовке - 3 место, в интеллектуальном конкурсе "Ратные страницы истории Отечества" - 2 место. В личном зачете Нафис Хайруллин и Ильяс Мухамитов в конкурсе «Одевание ОЗК» заняли 1 и 3 места соответственно, Алмаз Ахметзянов - 1 место в подтягивании на перекладине. В общекомандном зачете наши ребята заняли 3 общекомандное место и были награждены Кубком и дипломами. Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов.