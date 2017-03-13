27 семей в Высокогорском районе РТ получили квартиры по программе соципотеки

10 Апрель 2017 | новости Печать

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