СМИ: Правительство предлагает изменить правила проезда перекрестков

10 Апрель 2017 | новости

Кроме того, предлагается ввести в ПДД понятие «зона успокоенного движения» и соответствующий дорожный знак.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов поручил в течение месяца проработать изменения в Правила дорожного движения, чтобы сделать российские ПДД соответствующими европейским стандартам. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на представителя Шувалова.

По данным издания, водители, двигающиеся по перекрестку с круговым движением, получат преимущество перед въезжающими на круг. Сейчас водители на круге уступают дорогу въезжающим на круг за исключением случаев, когда для последних установлен знак «Уступи дорогу».

При этом представитель вице-премьера отметил, что разница между российскими и европейскими правилами может запутать водителей.

Кроме того, Шувалов предложил ввести в ПДД понятие «зона успокоенного движения» и соответствующий дорожный знак. На таких участках водители должны будут двигаться со скоростью не выше 10 – 20 км/ч и не совершать обгоны, а пешеходы смогут пересекать проезжую часть в любом удобном для них месте.

Татар-информ