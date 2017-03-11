Кукморские баскетболисты завоевали третье место в республиканском фестивале

10 Апрель 2017 | Спорт Печать

Кукморские баскетболисты завоевали третье место в республиканском фестивале

В Казани прошел республиканский фестиваль по мини-баскетболу среди мальчиков 2006-2007 годов рождения. 

После упорной борьбы команда спортивной школы «Зилант» под руководством Альмира Тухватуллина заняла почетное третье место. За вклад в победу Даниил Назаров (многопрофильный лицей) был отмечен как «Лучший снайпер».

 


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