У персонала больницы пропал дар речи, когда они увидели, что у этого младенца на голове!

09 Апрель 2017 | новости Печать

У персонала больницы пропал дар речи, когда они увидели, что у этого младенца на голове!
Когда маленький Бенс появился на свет, он привёл в настоящее недоумение не только свою маму, но и персонал больницы!
 
 
А шокировал всех не его вес, который был чуть больше среднего, а его необычные волосы.
 
Бенс родился с удивительными белоснежными волосами.
 
 
 
 
В больнице, благодаря необычной шевелюре, малыша даже прозвали Прекрасным принцем – персонажем мультфильма о Шреке.
 
Причиной платинового цвета его волос не был альбинизм, болезнь или какие-либо осложнения во время беременности. Все анализы показали, что Бенс абсолютно здоров, просто обладает такой уникальной особенностью.
 
Врачи предполагают, что всё дело во временной потере пигмента, и с возрастом волосы мальчика потемнеют.
 
 


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