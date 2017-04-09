У персонала больницы пропал дар речи, когда они увидели, что у этого младенца на голове!

09 Апрель 2017 | новости

Когда маленький Бенс появился на свет, он привёл в настоящее недоумение не только свою маму, но и персонал больницы!

А шокировал всех не его вес, который был чуть больше среднего, а его необычные волосы.

Бенс родился с удивительными белоснежными волосами.

В больнице, благодаря необычной шевелюре, малыша даже прозвали Прекрасным принцем – персонажем мультфильма о Шреке.

Причиной платинового цвета его волос не был альбинизм, болезнь или какие-либо осложнения во время беременности. Все анализы показали, что Бенс абсолютно здоров, просто обладает такой уникальной особенностью.

Врачи предполагают, что всё дело во временной потере пигмента, и с возрастом волосы мальчика потемнеют.