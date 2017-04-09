Балтасинская больница заплатит матери 700 тысяч рублей за смерть ребенка

09 Апрель 2017 | новости

Выплатить компенсацию в размере 700 тысяч рублей должна будет Балтасинская центральная районная больница Гульшат Биктемировой, потерявшей шестимесячного сына из-за врачебной ошибки. Такое решение вынес сегодня Приволжский райсуд Казани.



Напомним, младший сын жительницы деревни Карадуван Балтасинского района Гульшат Биктемировой Азамат умер от менингита в ночь на 6 января. Родители мальчика обвинили в случившемся медиков ЦРБ , где ребенку сначала поставили неправильный диагноз - «Острый аппендицит», а потом затянули с отправкой малыша, который находился в тяжелом состоянии, в ДРКБ



По факту смерти Азамата Биктемирова было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» и назначена комплексная судмедэкспертиза, пишет источник.



Вскоре судмедэксперты по «делу врачей» пришли к выводу, что диагноз шестимесячному Азамату Биктемирову в Балтасинской ЦРБ действительно поставили неправильный, соответственно, «тактика ведения больного была определена неверно». Кроме того, экспертиза выявила немало «организационных дефектов» в работе ЦРБ. Вывод комиссии: между действиями (бездействием) работников ЦРБ и смертью ребенка имеется причинно-следственная связь .



Тем временем мать умершего ребенка Гульшат Биктемирова, не дожидаясь окончания расследования, обратилась в Приволжский райсуд с иском к Балтасинской ЦРБ и ДРКБ о компенсации морального вреда за смерть ребенка в размере 3 млн рублей. Позже суд исключил ДРКБ из числа ответчиков, поскольку никаких доказательств вины врачей этой больницы ему представлено не было.



- Моя подзащитная вполне удовлетворена сегодняшним решением суда, - сообщил сегодня корреспонденту «Вечерней Казани» представитель Гульшат Биктемировой Роберт Фазлеев. - Сумма компенсации назначена исходя из сложившейся судебной практики, и истица считает ее разумной. Также мы удовлетворены частным определением, которое Приволжский райсуд вынес сегодня в отношении главного врача Балтасинской ЦРБ, - об устранении обстоятельств, приведших к смерти ребенка.



В законную силу решение Приволжского райсуда о выплате компенсации пока не вступило. Представители ответчика - Балтасинской ЦРБ - уже заявили о намерении его оспорить.



Между тем уголовное дело о врачебной ошибке до суда пока не дошло. Следствие по нему в Арском МРСО практически завершено, но ознакомление с материалами дела подозреваемой - дежурного педиатра, которая осматривала Азамата Биктемирова в приемном покое ЦРБ вечером 5 января, откладывается из-за болезни доктора. Женщина находится на лечении в стационаре...