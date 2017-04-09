Кукморские полицейские вернулись с медалями c чемпионата МВД Татарстана по боксу (фото)

09 Апрель 2017 | новости

В соревнованиях приняли участие команды управлений и отделов МВД России по Республике Татарстан. Программа чемпионата включала в себя бои участников в 8 весовых категориях, начиная от веса до 56 кг и заканчивая свыше 91 кг. На соревнованиях сборную команду отдела МВД России по Кукморскому району представляли полицейский специального приемника Андрей Алексеев, инспектор по делам несовершеннолетних Рустем Нуреев, старший инспектор по охране общественного порядка Виталий Владимиров и участковый уполномоченный полиции Ренат Заляев. По итогам соревнований Рустем Нуреев в своей весовой категории завоевал 2 место, Виталий Владимиров - 3 место. Победителям были вручены медали и грамоты.