В Москве столкнулись поезд и электричка (видео)

09 Апрель 2017 | новости

На западе столицы на Белорусском направлении Московской железной дороги столкнулись поезд дальнего следования «Москва — Брест» и электричка, сообщается на сайте "Правда-ТВ" .

С рельсов сошли четыре вагона. В результате инцидента пострадали не менее 16 человек, согласно данным МЧС, 12 госпитализированы, среди них есть ребёнок. В ведомстве также отметили, что ДТП было вызвано экстренным торможением, которое применил машинист электропоезда, чтобы избежать наезда на человека, оказавшегося на путях. RT собрал подробности произошедшего.

Четыре вагона сошли с рельсов в результате столкновения поезда дальнего следования «Москва — Брест» с электричкой на западе столицы. ДТП было спровоцировано экстренным торможением, которое применил машинист электропоезда, чтобы избежать наезда на человека на путях.

«По предварительной информации, на железнодорожных путях из-за применённого машинистом экстренного торможения из-за человека на путях произошло столкновение электрички без пассажиров «Вязьма — Москва» с поездом дальнего следования «Москва — Брест», в результате которого четыре вагона сошли с рельсов», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы столичного главка МЧС.