В Кукморе состоялась сельскохозяйственная ярмарка (фоторепортаж)

09 Апрель 2017 | Тема дня

На ярмарке были представлены мясо, молоко и молочные изделия, мед, картофель и овощи.

Сегодня на территории рядом с магазином «Добреев» состоялась ярмарка, на которой была представлена продукция сельскохозяйственных предприятий, фермерских и личных подсобных хозяйств по доступным ценам. Особый спрос был на картофель, севок, мясо.

С самого утра на площадке было многолюдно, этому поспособствовала и установившаяся теплая погода. На ярмарке также побывали глава района Сергей Димитриев, руководитель районного Исполкома Азат Гарифуллин, его заместитель Чулпан Ханафина и другие.

На протяжении всей ярмарки самодеятельные артисты представили свои лучшие концертные номера. Веселые музыкальные композиции обеспечили и продавцам и покупателям хорошее настроение на весь день.