В Олуязской школе прошла акция «Скворечник» (фоторепортаж)

09 Апрель 2017 | новости

В рамках Года экологии в Олуязской школе прошла акция «Скворечник» с участием всех классов.

Активное участие приняли учащиеся дошкольной группы и начальных классов. Учащиеся 4 класса представили сценку «Что ты знаешь о птицах?». Участникам конкурса были вручены Почетные грамоты.

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