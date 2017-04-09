Водителям разрешат не возить с собой страховку

09 Апрель 2017 | новости Печать

Водителям разрешат не возить с собой страховку

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов предложил проработать законопроект, согласного которому водителям не нужно будет иметь при себе полис ОСАГО, передает источник со ссылкой на «Коммерсантъ».

 

Информация о страховке будет храниться в электроном виде в специальной базе данных. Инспектор ГИБДД при проверке документов будет сам определять наличие полиса у водителя через специальный планшет.

Нововведение облегчит жизнь автомобилистам. При этом эксперты видят и минусы такой инициативы, может возрасти риск увеличения поддельных полисов, отмечает глава «Росгосстраха» Дмитрий Маркаров.

Новинка также повлияет и на страховщиков, которые могут лишиться работы, а их у нас в стране порядка 300 тысяч человек.


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