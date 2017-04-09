Команда Кукморского района успешно выступила в соревнованиях по плаванию

09 Апрель 2017 | Спорт

Команда Кукморского района под руководством тренера Эдуарда Хусаинова приняла участие на Республиканском этапе соревнований по плаванию Всероссийской открытой спартакиады среди обучающихся организаций дополнительного образования детей и объединений физкультурно-спортивной направленности Республики Татарстан. По итогам соревнований наша команда, в составе Марата Халиуллина (Кукморская школа №3), Аяза Якупова (Кукморская школа №4), Булата Ахмадиева (Манзарасская школа), Амира Шарипова (многопрофильный лицей), Ильфира Шарипова (Кукморская школа №4), Лейсан Шайхутдиновой (Кукморская гимназия №1), Валерии Горячкиной (Кукморская школа №4), Валерии Шакирзяновой (многопрофильный лицей) в эстафете заняла 1 место, а в общекомандном зачете – 2 место.