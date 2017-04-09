ЕГЭ-2017: под взглядом видеокамер и с заглушкой сигналов сотовой связи

Чтобы избежать утечки информации во время экзаменов в этом году в Татарстане будут предприняты дополнительные меры безопасности.

Процедура проведения государственных итоговых экзаменов в Татарстане защищена от коррупционных рисков, утверждают эксперты. В этом году для сдающих экзамен появился ряд новшеств. Во-первых, предметов с готовыми вариантами ответов стало меньше. Во-вторых, увеличилось количество пунктов приема экзаменов (ППЭ), где используются технологии печати контрольно-измерительных материалов в аудиториях. В-третьих, общественные наблюдатели прошли специальную учебу.

Государственные итоговые экзамены проходят в три этапа - досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский). Досрочный продлится до 14 апреля, в нем принимают участие более 1160 школьников. В основной период экзамен сдадут около 15 тысяч выпускников. Число участников дополнительного периода станет известно по итогам основного. На него придут те, кто по уважительной причине не успел пройти выпускные испытания вовремя или завалил обязательные предметы - русский язык и математику. Процедура проведения всех трех этапов очень строгая.

- Экзамены в досрочный период проходят по технологии печати КИМов в аудиториях. Экзаменационные работы сканируются в ППЭ. Этот файл к нам пересылается по защищенным каналам связи, а после отправляется в Москву, где выставляются окончательные баллы. Тестовая часть работ проверяется в Москве, а вторая часть - местными экспертами. В качестве экспертов выступают педагоги Татарстана. Все работы ребят стекаются в региональный центр обработки информации. Допуск посторонних людей сюда строго запрещен. Центр оснащен видеокамерами по всему периметру, - рассказала заместитель директора Республиканского центра мониторинга качества образования Гульнара Сагеева.

Для проведения основного этапа ЕГЭ откроются 83 пункта проведения экзаменов. Единый государственный экзамен в этом году не претерпит особых изменений, за исключением отказа от тестовой части еще в трех учебных предметах - химии, биологии и физике. Для обеспечения информационной безопасности и предотвращения возможных нарушений во время экзаменов ППЭ будут оснащены металлоискателями и видеокамерами. По решению государственной экзаменационной комиссии часть из них будет оборудована системами заглушки сигналов сотовой связи.

Распечатка КИМ

В этом году Татарстан выиграл грант на оснащение всех пунктов приема экзаменов принтерами и сканерами, поэтому в ближайшие годы произойдет полный переход на новую технологию. В текущем году система распечатки КИМов и сканирования бланков ответов будет применяться уже на базе 12 пунктов.

- В прошлом году мы участвовали в федеральном проекте по распечатке контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена. В данном эксперименте были представлены Агрызский, Азнакаевский, Актанышский, Бавлинский, Бугульминский (2 пункта), Дрожжановский, Ютазинский районы. В этих районах использовались технологии сканирования экзаменационных материалов в ППЭ в день проведения экзаменов. В целом муниципальные органы управления образованием районов с поставленной задачей справились, - сообщила заместитель министра - руководитель Министерства образования и науки РТ Гульнара Габдрахманова.

После экзаменов все бланки ответов будут сканироваться на месте и отправляться в центры обработки информации в электронном виде. Таким образом будут предотвращены возможные подтасовки и подделывание результатов.

Видеонаблюдение

Видеонаблюдение будет вестись на всех этапах проведения государственной аттестации – досрочном, основном и дополнительном. В республике все аудитории, где принимается государственный экзамен, полностью охвачены онлайн-видеонаблюдением. Как и в прошлые годы компания «Ростелеком» обеспечит трансляцию из аудиторий пунктов проведения экзаменов и региональных центров обработки информации на централизованный портал видеонаблюдения smotriege.ru.

Общественные наблюдение

Честность и прозрачность процедуры ЕГЭ обеспечивается благодаря работе общественных наблюдателей. Республика участвует в проекте, предложенном Рособрнадзором, по привлечению к общественному наблюдению студентов вузов и средних профессиональных организаций.

- Впервые в этом году общественные наблюдатели прошли учебу. Курсы были организованы в марте. Теперь мы будем привлекать к работе только студентов юридических и педагогического факультетов. Занятия для молодых людей проводили специалисты Департамента надзора и контроля в сфере образования, Республиканского центра мониторинга качества образования, Института развития образования в Набережных Челнах и в Казани. Молодым людям рассказали об их полномочиях и о процедуре проведения ЕГЭ. Студенты вузов будут присутствовать во время проведения ЕГЭ, а студенты ссузов — на ОГЭ, - сообщила специалист департамента надзора и контроля в сфере образования Зульфия Ахметшина.

Контрольно-измерительные материалы в ППЭ будут доставлять специалисты специализированной организации. За ходом проведения ЕГЭ в Татарстане будут наблюдать инспекторы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и представители Департамента надзора и контроля в сфере образования.

Наталья Рыбакова, "События"