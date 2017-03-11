Сотрудники полиции Кукморского района напоминают о необходимости сохранения бдительности и внимания к личной безопасности

09 Апрель 2017 | новости

Любой гражданин должен иметь четкое представление о действиях в случае преступного посягательства или другой экстремальной ситуации. Так, если вы стали очевидцем или жертвой преступления, необходимо сразу же сообщить об этом в полицию. Помните – чем раньше обратиться в правоохранительные органы, тем больше шансов задержать злоумышленника по «горячим следам».

Если ситуация требует незамедлительного вмешательства сотрудников полиции, то сообщить о ней можно по телефонам:

– 02

– 2-70-80 (дежурная часть ОМВД РФ по Кукморскому району)

– 112 (единый номер экстренных служб).

Если же вы обнаружили подозрительный предмет, а никого из представителей власти поблизости нет, позвоните по телефонам 02 или 112 и, назвав себя, по возможности, спокойно опишите находку и сообщите адрес.

Помните, что ваша задача – только сообщить о подозрительном предмете. Не предпринимайте никаких действий самостоятельно – не вскрывайте и не перемещайте найденный предмет, также не позволяйте делать этого другим.

По возможности дождитесь прибытия сотрудников правоохранительных органов на месте происшествия. Также необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение.