27 семей в Высокогорском районе РТ получили квартиры по программе соципотеки

08 Апрель 2017 | новости

Торжественное заселение нового многоквартирного дома прошло сегодня в поселке Бирюлинский зверосовхоз.

(Высокогорский район, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Сегодня в поселке Бирюлинский зверосовхоз Высокогорского района РТ состоялось торжественное заселение многоквартирного дома по программе социальной ипотеки. 27 семей работников ЗАО «Бирюли» получили новые квартиры по улице Гагарина.

Поздравить земляков приехал глава района Рустам Калимуллин. «Времена настали хорошие, привычным делом стало сдавать такие дома. Сегодня в Бирюлях сдаем уже четвертый многоквартирный дом. Спасибо Госжилфонду, Президенту и Правительству республики. Пусть этот дом принесет счастье его жителям», – отметил он.

Программа социальной ипотеки реализуется в республике с 2005 года. Инвестором строительства подпрограммных жилых домов является Госжилфонд при Президенте Татарстана. С начала года для татарстанцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий, было введено в эксплуатацию 33 дома.

«Государственный жилищный фонд ежегодно сдает более 500 тысяч квадратных метров. В этом году мы планируем обеспечить благоустроенным жильем 46 многодетных семей, 76 ветеранов Великой Отечественной войны, 93 молодые семьи, 305 детей-сирот и более 5 тысяч граждан, проживающих в аварийном жилье и, конечно же, продолжить программу социальной ипотеки», – рассказал заместитель исполнительного директора Госжилфонда Булат Гилманов.