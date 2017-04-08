Пенсионеры Кукмора отметили Всемирный день здоровья (фото)

08 Апрель 2017 | новости

Все более активными членами общества становятся кукморские пенсионеры. Группа пенсионеров отметила Всемирный день здоровья в спорткомплексе «Зилант». Они охотно участвовали в спортивных состязаниях, подвижных играх.