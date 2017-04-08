Пенсионеры Кукмора отметили Всемирный день здоровья (фото)

08 Апрель 2017 | новости Печать

Пенсионеры Кукмора отметили Всемирный день здоровья (фото)

Спортивный праздник прошел в спорткомплексе «Зилант».

Все более активными членами общества становятся кукморские пенсионеры. Группа пенсионеров отметила Всемирный день здоровья в спорткомплексе «Зилант». Они охотно участвовали в спортивных состязаниях, подвижных играх.


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