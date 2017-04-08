Феномен сине-золотого «платья раздора» разгадан полностью

08 Апрель 2017 | новости

Ученые полностью объяснили феномен сине-золотого свадебного «платья раздора», которое вызвало массу дискуссий в Интернете.

Нейрофизиологи рассказали, что людям видится этот наряд в разном свете из-за разного восприятия игры света и тени.

Специалист из университета Нью-Йорка объяснил, что на оригинальной фотографии завышена экспозиция настолько, что становится непонятным, где именно находится источник света. Из-за этого мозг автоматически пытается определить, как именно освещен наряд, а это уже определяет цвет, который мы воспринимаем. Мозг удаляет либо синий, либо желтый цвет с картинки в зависимости от того, какими представлениями руководствуется человек при рассматривании изображения. Поскольку тени обычно окрашены в синие оттенки, то мозг на автомате вычитает эти тона и появляется бело-золотое платье.

Однако у других людей происходит обратная реакция - человек привык, что искусственное освещение дает желтый оттенок и на уровне подсознания автоматически вычитает их из общей картины, пишет источник. Из-за этого и появляется черно-синее платье. Эту гипотезу подтвердили 13 тысяч добровольцев, которые приняли участие в эксперименте. Это платье буквально разделило Интернет на две половины весной 2015 года. Тысячи человек в разных соцсетях устраивали споры насчет цветовой гаммы наряда. В действительности оно синее с черным кружевом.