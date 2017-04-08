В Кукморе состоялось награждение по итогам муниципального тура республиканских конкурсов (фоторепортаж)

08 Апрель 2017 | новости

На базе Кукмореской средней школы №3 состоялось торжественное награждение по итогам муниципального тура республиканских конкурсов "Воспитать человека" (номинации "Классный руководитель", "Педагог - организатор"), "Сердце отдаю детям" (номинация "Педагог дополнительного образования"), "Лучший руководитель в сфере воспитания" (номинация "Заместитель директора по воспитательной работе"). Также отметили участника зонального этапа конкурса в номинации "Заместитель начальника по воспитательной работе". Наградили участников команды республиканской Спартакиады работников образования.

Эльвира МИННАХМЕТОВА