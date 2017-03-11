Что необходимо знать о гельминтозах, которыми можно заразиться через рыбу

08 Апрель 2017 | Специалисты советуют

Гельминты – паразитические черви, которые поселяются в организме человека или животного и питаются за счет хозяина. Воздействие гельминтов на организм человека многолико: токсическое, механическое, аллергическое и, наконец, поглощение паразитом пищевых ресурсов хозяина.

Наиболее распространёнными паразитозами среди населения Российской Федерации являются описторхоз и дифиллоботриоз. Кроме того, существует риск заражения более 20 видами других паразитов через необезвреженную рыбную продукцию. Ежегодно в Российской Федерации выявляется до 30 тысяч случаев описторхоза. По Кукморскому району за 2015 год зарегистрировано 10 случаев описторхоза, а в 2016 - 6 случаев.

Описторхоз – вызывается двуусткой кошачьей (сибирской). Это маленький плоский червь, около 1 сантиметра длиной, имеющий присоски. Живет в желчных ходах печени, желчном пузыре, поджелудочной железе. В организме человека описторхозы откладывают яйца, которые вместе с желчью попадают в кишечник. Заболевание может протекать тяжело и сопровождаться болями в подложечной области, правом подреберье, головными болями, желтушностью кожи и слизистых оболочек. При длительном течении описторхоз ведет к хроническому заболеванию печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, способствует возникновению рака печени и желчных протоков.

Ежегодно на территории Российской Федерации регистрируется до 10 тысяч случаев дифиллоботриозов. По Кукморскому району за 2015 год зарегистрировано 2 случая дифиллоботриоза, а в 2016 заболевших не было, но уже на начало 2017 года зарегистрирован 1 случай заболевания. Основным источником заражения дифиллоботриозом для человека являются не только рыбы, обитающие в пресноводных водоемах, но и морские рыбы, которые нерестятся в пресноводных реках: тихоокеанский лосось, горбуша, кета и другие.

Дифиллоботриоз вызывается широким лентецом - крупным глистом, длиной 10-20 метров, который живет в тонком кишечнике человека и многих плотоядных животных и птиц несколько лет. Токсины лентеца, попавшего в организм человека, вызывают тошноту, рвоту, боли в животе, головокружение и головные боли.

Заразиться дифиллоботриозом и описторхозом можно при употреблении в пищу сырой или полусырой (недоваренной, слабосоленой, сырокопченой), вяленой или копченой рыбы, икры (щука, ерш, налим, окунь), пораженной личинками паразита.

Профилактика описторхоза и дифиллоботриоза. Необходимо оберегать водоемы (реки, озера) от загрязнения нечистотами человека и животных, проводить тщательную кулинарную обработку рыбы: употреблять в пищу только проваренную, прожаренную, копченую или хорошо просоленую рыбу.