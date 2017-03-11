Кукморяне приняли участие в этнокультурной эстафете «Татарстан - наш общий дом» (фото)

08 Апрель 2017 | новости

В рамках предстоящего съезда народов Татарстана, который состоится 22 апреля, до 14 апреля в районах и городах республики проходит этнокультурная эстафета «Татарстан - наш общий дом».

Целью эстафеты является укрепление межнационального и межконфессионального согласия между народами, населяющими нашу республику. В эстафете, которая прошла в Центральной библиотеке, приняли участие заместитель директора национальной библиотеки по научной работе Ирек Хадиев, заведующего отделом редких книг и рукописей Айрата Загидуллин, председателя Союза писателей Татарстана Данил Салихов, заслуженный работник культуры РФ Рафкат Карам и поэтесса Ольги Журавлева.



Фото Рашита Миннегалиева

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