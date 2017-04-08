В Центре «Тылсым» прошел Всемирный день здоровья. Перед отдыхающими гражданами пожилого возраста и инвалидами с лекцией на тему «Депрессия: давай поговорим» выступила врач-терапевт Кукморской центральной районной больницы Алина Михайлова.
В Кукморском Центре «Тылсым» прошел Всемирный день здоровья
08 Апрель 2017 | новости Печать
В Центре «Тылсым» прошел Всемирный день здоровья. Перед отдыхающими гражданами пожилого возраста и инвалидами с лекцией на тему «Депрессия: давай поговорим» выступила врач-терапевт Кукморской центральной районной больницы Алина Михайлова.
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru