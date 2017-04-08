В Кукморском Центре «Тылсым» прошел Всемирный день здоровья

08 Апрель 2017 | новости Печать

В Кукморском Центре «Тылсым» прошел Всемирный день здоровья

В Центре «Тылсым» прошел Всемирный день здоровья. Перед   отдыхающими гражданами пожилого возраста и инвалидами с лекцией на тему «Депрессия: давай поговорим» выступила врач-терапевт Кукморской центральной районной больницы Алина Михайлова. 


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