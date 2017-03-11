Выходные в Кукморе будут теплыми и дождливыми

07 Апрель 2017 | новости Печать

Выходные в Кукморе будут теплыми и дождливыми
В выходные в Кукморе будет тепло, но при этом синоптики обещают небольшие дожди.
По данным Гисметео, днем в субботу +6°С. На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Ветер будет южным, его скорость составит 5 м/с. Давление ожидается на уровне 747 мм рт. ст.
 
Ночью с субботы на воскресенье синоптики прогнозируют похолодание до +2°. Днём 9 апреля тоже +5°С. Утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Ночью будет идти дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться. Ветер сменится на северо-западный, его скорость составит 5 м/с. Давление будет около 745 мм рт. ст.
 


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