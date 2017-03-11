Выходные в Кукморе будут теплыми и дождливыми

На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков

Ночью с субботы на воскресенье синоптики прогнозируют похолодание до +2°. Днём 9 апреля тоже +5°С.

Утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Ночью будет идти дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться

. Ветер сменится на северо-западный, его скорость составит 5 м/с. Давление будет около 745 мм рт. ст.